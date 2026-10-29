Bariloche ensaya alianzas para 2027 con la elección de convencionales para reformar la Carta Orgánica

La ciudad cordillerana irá a las urnas este domingo para elegir a los 15 convencionales que deberán revisar y reformar la Carta Orgánica Municipal .

Candidatos a convencionales debatieron sobre la reforma de la Carta Orgánica de Bariloche. Foto: Gentileza El Seis.

Bariloche irá a las urnas este domingo para elegir a los convencionales que revisarán y reformarán la Carta Orgánica Municipal , en una elección que despertó el interés de las principales fuerzas políticas, que buscan posicionarse de cara a 2027 .

El gobernador Alberto Weretilneck estrenará su alianza con el intendente de Bariloche, Wálter Cortés , con quien conformó la coalición Estamos Haciendo Bariloche . La lista reúne a referentes de Juntos Somos Río Negro y del Partido Unión y Libertad (PUL) , que conduce el jefe comunal.

En las últimas semanas, Weretilneck desembarcó en Bariloche y se mostró junto a su nuevo socio político. La elección funcionará como un laboratorio para las alianzas de los próximos comicios , ya que el entendimiento entre ambos dirigentes podría consolidarse de cara a la disputa provincial , en la que el gobernador buscará retener el poder.

El oficialismo eligió el naranja, color distintivo de la gestión municipal, para identificar su propuesta, que lleva como cabeza de lista a la abogada Yanina Sánchez, asesora letrada de Cortés. El sindicalista Alberto Arabarco, también del círculo de confianza del intendente, ocupará el segundo lugar. La presidenta del Parque Industrial de Bariloche, Julia Fernández, y el abogado Leandro Lescano completan los primeros cuatro puestos, ambos propuestos por Weretilneck.

La elección de convencionales para la reforma de la Carta Orgánica de Bariloche se analiza como un test electoral para el intendente Walter Cortés.

La Libertad Avanza, por su parte, debutará en las urnas con una coalición que lleva ese mismo nombre y que reúne al PRO y a otras fuerzas minoritarias.

El senador Enzo Fullone pondrá a prueba su capacidad para conducir equipos de campaña y consolidar un armado político propio. El resultado podría incidir en sus aspiraciones de cara a una eventual candidatura a la gobernación de Río Negro, siempre que consiga una buena performance electoral. La lista propone al exfiscal Martín Govetto en el primer lugar, en lo que representa el debut en la política partidaria del abogado barilochense.

El espacio libertario también sumó a dirigentes enfrentados con Weretilneck, como los legisladores Marcela González Abdala y Daniel Sanguinetti. Aunque ninguno integra la lista de convencionales, ambos tuvieron una participación activa durante la campaña.

Pese a que la elección se circunscribe al ámbito municipal, también despertó el interés de la Casa Rosada, que puso recursos a disposición para fortalecer la propuesta opositora.

El peronismo, en tanto, llevará a Andrea Galaverna como principal referente, luego de atravesar fragmentaciones internas y evidenciar dificultades para reunir el respaldo de dirigentes de peso. La dirigente María Emilia Soria, con aspiraciones de competir por la gobernación, tuvo una participación discreta durante la previa electoral y no apareció en los spots de campaña del sector, identificado como Fuerza Bariloche.

Entre las 13 propuestas que figuran en la boleta única también aparecen referentes históricos de la política local, como el exintendente Marcelo Cascón, el exconcejal Pablo Chamatrópulos y el dirigente peronista Osvaldo Nemirovsci, entre otros.

La elección y los temas en debate en Bariloche

La revisión de la Carta Orgánica está prevista cada 20 años y el texto vigente vence en enero de 2027. La anterior Convención Constituyente estuvo presidida por la exgobernadora Arabela Carreras, quien por entonces se desempeñaba como secretaria privada del fallecido intendente Alberto "Beto" Icare.

Hay 115.378 electores habilitados para votar, quienes deberán elegir entre 13 listas en una boleta única. Cada espacio presenta 15 candidatos titulares y una cantidad equivalente de suplentes.

Para la jornada electoral estarán habilitados 47 establecimientos educativos, con 333 mesas y 666 autoridades de mesa.

La Convención tendrá autonomía para revisar y actualizar la Carta Orgánica, considerada la ley suprema del municipio. El texto establece la organización de los poderes locales, las atribuciones municipales, los derechos de los vecinos y los mecanismos de participación y control.

Una encuesta de la Defensoría del Pueblo, que reunió 346 respuestas, identificó los principales temas que la ciudadanía considera prioritarios para la reforma. El ambiente encabezó las menciones, con el 70,5%, seguido por la tierra y la planificación territorial (65,3%), la vivienda y el hábitat (62,7%), el transporte y la movilidad (55,5%), la salud (52,9%) y la educación (52%).

También surgieron como preocupaciones relevantes la participación ciudadana, con el 44,5%, y la transparencia y el acceso a la información pública, con el 41,6%.

La primera Carta Orgánica de Bariloche fue sancionada el 21 de noviembre de 1986 y entró en vigencia el 11 de diciembre de 1987. El texto fue reformado por la Convención Constituyente Actualizadora entre octubre de 2006 y enero de 2007.