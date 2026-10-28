El Sub 14 masculino cipoleño ganó la Copa de Oro en Bariloche por primera vez. Las chicas ascendieron y tres jugadores representarán a Río Negro en los Juegos Evita.

Limay Vóley hizo historia en Bariloche: campeón provincial, ascenso y tres convocados a la Selección.

Limay Vóley atraviesa uno de los momentos más importantes desde su creación. La institución de Cipolletti logró una conquista histórica en el Provincial Sub 14 disputado en San Carlos de Bariloche , donde el equipo masculino se consagró campeón de la Copa de Oro por primera vez.

Pero la alegría no terminó ahí: la rama femenina también se destacó con un subcampeonato y el ascenso a la máxima categoría provincial. Además, tres jugadores del club fueron convocados para integrar la Selección de Río Negro que competirá en los Juegos Nacionales Evita 2026.

Los resultados reflejan el crecimiento de un proyecto deportivo que comenzó hace apenas dos años y que ya empieza a dejar su huella en el vóley rionegrino.

Una final emocionante y el primer título provincial

El equipo masculino Sub 14 de Limay Vóley se quedó con la Copa de Oro después de una final apasionante frente a Bariloche Vóley Club, que se definió en tie-break.

Con esfuerzo, carácter y un sólido trabajo colectivo, los cipoleños consiguieron el triunfo que les permitió alcanzar el primer campeonato provincial en la historia de la institución.

La consagración representa un paso fundamental para el proyecto deportivo de AMSE Estación Limay, que apuesta a la formación de jóvenes jugadores y al desarrollo del vóley en la ciudad.

Detrás de este logro se encuentra el trabajo del cuerpo técnico integrado por Ernesto Devia, Juan Rivas y Ailín Martínez, además del acompañamiento de las familias y de toda la comunidad que sostiene la actividad.

Dos jugadores se llevaron distinciones individuales

El gran rendimiento del equipo también tuvo reconocimientos durante la premiación del Provincial Sub 14.

Matías Pérez Sanfiz fue distinguido como mejor primer central y elegido MVP del torneo, una doble consagración que destacó su desempeño a lo largo de la competencia.

Por su parte, Joaquín Alonso Scarpecci recibió el premio al mejor armador, en reconocimiento a su aporte al funcionamiento colectivo del equipo campeón.

Las distinciones individuales acompañaron el título y pusieron en valor el nivel competitivo alcanzado por los jóvenes deportistas de Cipolletti.

Las chicas también festejaron: subcampeonato y ascenso

La rama femenina de Limay Vóley también tuvo una destacada actuación en Bariloche. El equipo llegó a la final de la Copa de Plata y terminó como subcampeón, un resultado que le permitirá ascender a la Copa de Oro en la próxima edición del Provincial.

El logro abre una nueva etapa para las jugadoras, que tendrán la oportunidad de competir en la categoría más alta del certamen provincial.

La clasificación a la final y el ascenso son el resultado del trabajo sostenido del plantel y su cuerpo técnico. Así, ambas ramas regresaron de Bariloche con motivos para celebrar y nuevos objetivos por delante.

Tres jugadores de Cipolletti representarán a Río Negro en los Juegos Evita

A los logros colectivos se sumó otra noticia importante para la institución: tres integrantes de Limay Vóley fueron convocados para integrar la Selección de Río Negro que participará en los Juegos Nacionales Evita 2026, en Mar del Plata.

Los jugadores seleccionados son:

Matías Pérez Sanfiz.

Joaquín Alonso Scarpecci.

Ciro López Moretti.

Los tres tendrán la oportunidad de representar a la provincia en una de las principales competencias deportivas juveniles del país.

Las convocatorias representan un reconocimiento al esfuerzo y al crecimiento de los jugadores, pero también al trabajo formativo que desarrolla el club para impulsar el talento local.

Un proyecto que creció en apenas dos años

El campeonato masculino, el subcampeonato femenino con ascenso, las distinciones individuales y las tres convocatorias provinciales son parte de un mismo proceso.

En apenas dos años, Limay Vóley logró consolidar un espacio de formación deportiva que involucra a jugadores, entrenadores, familias, dirigentes y a toda una comunidad comprometida con el crecimiento de la institución.

El título conseguido en Bariloche quedará como un hito para el club y para el deporte de Cipolletti. Con las chicas preparadas para afrontar un nuevo desafío en la Copa de Oro y tres jugadores rumbo a los Juegos Evita, Limay Vóley celebra sus conquistas y proyecta nuevos objetivos.