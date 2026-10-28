Lo acusaron por agredir a un árbitro de fútbol y zafó con un acuerdo económico, pero le saldrá más caro

Lo imputaron por darle piñas y patadas tras un partido en Cipolletti. Hizo un acuerdo en el fuero penal, pero será demandado en el civil. Falta encontrar a otros sospechosos.

Un árbitro de un certamen amateur denunció una salvaje agresión por parte de varios jugadores. Uno fue individualizado y acordó un primer resarcimiento. Pero hay otros acusados aún no ubicados.

Un hombre que participaba en un partido de fútbol correspondiente a un torneo amateur que se jugaba en una cancha de Cipolletti fue acusado por haber agredido al árbitro del encuentro junto a otros compañeros de su equipo, quienes hasta el momento no fueron identificados. El incidente se produjo durante la tarde del sábado 27 de septiembre del año pasado en el predio Iglesias, ubicado en la calle San Luis , a pocos metros de la circunvalación Arturo Illia.

Según relató el fiscal Guillermo Ibáñez, luego de finalizado el encuentro Franco Gastón San Martín y otros jugadores “propinaron varios golpes de puño y patadas” a la víctima, provocándole lesiones que requirieron atención médica.

El ataque fue feroz y desigual, de acuerdo a lo que se describe, dado que eran varios contra uno, y lo frenó el capitán del mismo equipo de los agresores que intercedió a tiempo. De todos modos, mientras se retiraban de la cancha, amenazaron al referí advirtiéndoles que “lo iban a esperar afuera” , lo que generó un estado de temor en él.

El árbitro tuvo que permanecer en el lugar hasta que pasó el riesgo, tras lo que fue trasladado al hospital local, donde examinaron las heridas. San Martín fue imputado por el delito de “amenazas y lesiones”, pero no ordenaron su detención.

Solución alternativa del conflicto

Semanas atrás se realizó una audiencia conducida por la jueza Sonia Martín, en la que el fiscal Ibáñez comunicó que tenía como objetivo resolver la “situación procesal de San Martín”. Explicó, luego de leer el hecho que le reprochaban y los cargos formulados que, tras el inicio de etapa penal preparatoria con la recolección de datos, se analizó la posibilidad de avanzar hacia la realización de un juicio pleno, como también la posible aplicación de una resolución alternativa del conflicto.

Resaltó en este sentido que el acusado no contaba con antecedentes penales, y que el árbitro golpeado, a pesar de no haber minimizado lo padecido, dado que consideró que fue “una situación grave”, se mostraba “más interesado en una reparación indemnizatoria plena”.

El fiscal también añadió que el hombre había sido asesorado por abogados particulares respecto al monto que pretendía. El 1 de junio último la Fiscalía se reunió con él y le plantearon la opción de aplicar un criterio de oportunidad, y ratificó su desinterés en continuar una causa y aceptar una “reparación simbólica” ofrecida por San Martín. El 27 de julio siguiente cobró el dinero, pero el monto no se precisó.

Víctima aceptó, pero va por más

Ante el cumplimiento del acuerdo, la Fiscalía solicitó la extinción de la acción penal y el sobreseimiento del sujeto. El pedido fue respaldado por el defensor Oficial Horacio Briges Doyhenard, quien destacó que consensuaron una alternativa para solucionar el conflicto prevista en el Código Penal, que consideró razonable.

La jueza Martín avaló la medida y dictó el sobreseimiento. consideró que la fiscalía, como titular de la acción pública, anunció que no continuaría con la persecución penal y que el damnificado se expresó en el mismo sentido.

De todos modos aclaró que “ha decidido ir por una reparación en el fuero civil”, además de la indemnización percibida en la esfera penal. En el fallo, la magistrada declaró que el proceso iniciado “no afecta el buen nombre y honor del que hubiere gozado el imputado”.