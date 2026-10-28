Avanza el proceso judicial contra el hombre que se entregó por el asesinato de la mujer de Allen

El acusado es Mauricio Samuel Castillo. Este miércoles le formularán cargos por "homicidio con arma de fuego". La víctima tenía 35 años y sufrió un disparo en el pecho.

Mauricio Samuel Castillo se entregó el martes en la Comisaría 3ra de General Roca. Está acusado de haber asesinado de un disparo en el pecho a una mujer de Allen.

Este miércoles en la Ciudad Judicial de General Roca se realizará la formulación de cargos de Mauricio Samuel Castillo, el hombre acusado de haber asesinado de un balazo en el pecho a Laura Estefanía Gutiérrez, en Allen.

La audiencia, por el delito de “Homicidio con arma de fuego” , fue convocada s 12:30 en la sala 3 del edificio judicial. La conducirá el juez Julio José Martínez Vivot. Por la fiscalía actuará Natalia Pascual, mientras que el sospechoso contará con la asistencia del defensor particular Espejo Castro.

El crimen se produjo el último domingo alrededor de las 16:30 en el barrio Colonizadora Sur, en proximidades del sector conocido como “la pasarela”, el puente peatonal colgante que cruza el canal principal de riego.

Castillo había sido señalado desde el primer momento como presunto responsable del ataque. Vecinos relataron que había llegado en un vehículo, y tras descender efectuó varios disparos hacia el domicilio donde se encontraba la víctima, que tenía 35 años de edad y era madre de dos niñas pequeñas. Luego el hombre escapó.

Con esos datos, policías de la Comisaría 3ra con la intervención de la Fiscalía local comenzó a buscarlo, pero no lo pudieron encontrar hasta que él mismo se entregó voluntariamente, este último martes en la dependencia roquense.

Fuentes de la fuerza destacaron que “Con el correr de las horas, el avance de la investigación redujo el margen de acción del sospechoso, que finalmente se presentó en la sede de la Comisaría 3° de Roca.

“De esta manera, las tareas policiales iniciadas poco después del homicidio permitieron identificar al presunto autor y avanzar hacia su presentación ante la Policía”, resaltaron.

La investigación judicial ahora deberá determinar las circunstancias del hecho y las responsabilidades penales correspondientes.

Hipótesis sobre el móvil del asesinato

El móvil del crimen es uno de los puntos a dilucidar en el caso. Una hipótesis indica que la mujer se encontraba en la casa de su actual pareja, donde supuestamente vendía bebidas alcohólicas de manera clandestina.

Según una primera reconstrucción, la secuencia del hecho comenzó alrededor de las 16:20, cuando personal de la Comisaría 33 acudió al sector de la pasarela tras recibir alertas por un desorden. En esa primera intervención no se registraron agresiones directas, pero apenas 15 minutos después, un segundo llamado advirtió sobre detonaciones de arma de fuego en la misma propiedad.

El crimen ocurrió en el barrio Colonizadora de Allen, en la zona de la pasarela que cruza el canal principal de riego. El sospechoso habría llegado al lugar en un vehículo, en el que luego escapó. www.allen.gob.ar

Al regresar al lugar, los efectivos encontraron a la víctima herida en el patio del inmueble con un disparo en el sector izquierdo del pecho. Ante la urgencia, fue trasladada en el mismo patrullero hacia el Hospital Ernesto Accame, sitio al que ingresó sin signos vitales.

El acusado ya había mantenido un conflicto con la pareja de la víctima. Tres días antes del homicidio habría intentado comprar alcohol fiado en el lugar y, ante la negativa de los moradores, se habría generado un altercado, que habría desencadenó el posterior ataque a balazos, según relató en una entrevista radial el segundo jefe de la Regional Segunda, comisario inspector Carlos Freydoz.