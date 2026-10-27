Tres detenidos tras persecución policial luego de escapar de un control de tránsito: El conductor estaba borracho

Se movilizaban en un VW Voyage y escaparon de la policía. Luego de una intenso seguimiento lograron atraparlos. Se inició una causa judicial con el secuestro del auto.

El auto VW Voyage en el que escaparon los tres sospechosos. En la imagen aparece en el piso uno de los detenidos, y una mujer que también fue demorada.

Tres personas jóvenes fueron detenidos luego de una impresionante persecución policial que se extendió por varias cuadras de General Roca . El procedimiento se llevó a cabo durante los primeros minutos de este martes luego de que el conductor de un Volkswagen Voyage de color negro se negara a detenerse en un control de tránsito municipal de rutina y escapara a toda velocidad.

Operadores del Centro de Monitoreo del 911 RN Emergencias detectó al rodado cuando escapaba por la calle San Martín en dirección a la calle Mendoza, en la zona oeste de la localidad.

De inmediato alertaron al personal policial, por lo que se puso en marcha un operativo con varios móviles de las comisarías 21 y 67, los que salieron en búsqueda del vehículo. Cuando lograron divisarlo el conductor del rodado escapó a toda velocidad, realizando maniobras imprudentes que pusieron en riesgo a transeúntes y al resto del tránsito.

El operativo generó tensión en la población, dada las incesantes se sirenas y acelaradas que se escuchaban en momentos en que la mayoría de los vecinos estaban entregados al descanso.

Resistencia y detención

En inmediaciones de la esquina de Mendoza y Del Libertador, en el sector norte del ejido urbano y a más de una decena de cuadras de distancia, los uniformados lograron frenar la marcha del auto. Allí identificaron al conductor, un joven de 23 años, que iba acompañado por otras dos mujeres de 25 y 26 años.

No fue sencillo el trámite posterior, porque los prófugos atrapados se mostraron hostiles con los efectivos y también con el personal municipal del área de Tránsito, quese presentó para realizarle el test de alcoholemia al muchacho que conducía. De todos modos y pese a la resistencia, lograron reducirlos.

En tanto que análisis efectuado al conductor reveló que manejaba con 0,38 gramos de alcohol en sangre y sin la documentación reglamentaria del vehículo.

Medios de la localidad informaron que tomó intervención del Ministerio Público Fiscal, desde donde se dispuso el secuestro del Volkswagen Voyage por parte del área de Tránsito Municipal. En tanto que también se ordenó la detención del conductor, quien quedó imputado en una causa por atentado y resistencia a la autoridad. Mientras que sus acompañantes quedaron demorados preventivamente.