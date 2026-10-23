No querían entregar sus motos, enfrentaron a la Policía y terminaron detenidos

Los procedimientos terminaron con dos jóvenes detenidos por resistirse a la Policía. Uno dio positivo en alcoholemia y el otro circulaba en una moto buscada en Neuquén.

Dos procedimientos policiales realizados en General Roca y Cervantes terminaron con la detención de dos jóvenes de 25 y 19 años.

Los operativos permitieron detectar distintas irregularidades vinculadas con la circulación de motocicletas. Mientras que uno de los conductores registró alcoholemia positiva, el otro intentó escapar y circulaba en un vehículo que tenía pedido de secuestro vigente en Neuquén.

El primer episodio ocurrió durante la tarde del jueves en General Roca , cuando personal de la Comisaría 3° realizaba tareas de prevención y observó una motocicleta que circulaba por calle Cipolletti sin la correspondiente chapa patente.

Los efectivos interceptaron al conductor, un joven de 25 años, mientras desarrollaban un operativo sobre calle Alsina. Al solicitarle la documentación obligatoria del rodado, el motociclista manifestó que no contaba con los papeles correspondientes.

Ante esta situación, los policías convocaron a personal de Tránsito municipal, que realizó el correspondiente test de alcoholemia. El resultado arrojó 0,8 de alcohol, por lo que los inspectores dispusieron la retención preventiva de la motocicleta.

Sin embargo, cuando los agentes intentaron retirar el vehículo, el conductor adoptó una actitud agresiva contra los inspectores y efectivos policiales. La situación derivó en su aprehensión y posterior traslado a la dependencia policial.

El joven quedó detenido en el marco de una causa por resistencia a la autoridad, mientras que el procedimiento también dejó al descubierto las infracciones relacionadas con la falta de documentación, la ausencia de patente y la alcoholemia positiva.

Intentó escapar de la Policía en Cervantes y tenía una moto buscada en Neuquén

El segundo procedimiento se registró en Cervantes, donde efectivos de la Comisaría 22° detectaron a un motociclista de 19 años que circulaba con el rostro cubierto por las inmediaciones de las calles Irigoyen y Rivadavia.

Al advertir la presencia policial, el conductor emprendió la fuga. Tras un breve seguimiento, llegó hasta una vivienda ubicada junto a una gomería, donde descendió del vehículo e intentó ingresarlo rápidamente al inmueble.

Los efectivos lograron interceptarlo, aunque el joven se resistió mediante agresiones físicas. Finalmente, fue reducido y aprehendido. Durante el operativo se acercaron familiares y conocidos, por lo que fue necesario solicitar refuerzos policiales.

Posteriormente, los uniformados verificaron los datos de la motocicleta y descubrieron que registraba un pedido de secuestro vigente desde el 1 de diciembre de 2025, solicitado por la Comisaría Primera de Neuquén.

El rodado quedó secuestrado y se iniciaron actuaciones por el presunto delito de encubrimiento.