Su beba no respiraba, buscó ayuda en una comisaría y un policía logró reanimarla

Una beba de nueve meses recuperó la respiración tras ser asistida por la Policía de Cipolletti en un dramático momento ocurrido dentro de la Comisaría 24.

Un policía de la Comisaría 24 salvó la vida de una beba de 9 meses.

Una tarde de extrema tensión se transformó en un alivio milagroso en Cipolletti , cuando la rápida reacción de un policía salvó la vida de una pequeña que se encontraba al borde de la asfixia. El dramático episodio movilizó al personal de la unidad y requirió una asistencia médica de urgencia para verificar el estado de salud de la familia.

El hecho se registró el viernes alrededor de las 19:40 , cuando una joven madre de 24 años ingresó desesperada a la Comisaría 24° . Entre sus brazos llevaba a su hija de tan solo nueve meses , quien presentaba severas dificultades para respirar producto de una obstrucción en las vías aéreas por mucosidad. Ante el pedido de auxilio y la gravedad del cuadro, el personal de guardia reaccionó de inmediato.

El subcomisario Gastón Federico García , jefe de la unidad policial, tomó a la niña en sus brazos para dar inicio al procedimiento de asistencia. Colocó a la beba boca abajo sobre su antebrazo y comenzó a efectuar maniobras de desobstrucción mediante leves golpes en la espalda, siguiendo el protocolo indicado para este tipo de emergencias respiratorias en lactantes.

Tras la intervención del policía, la beba fue atendida por personal del Siarme.

La maniobra clave que salvó a la pequeña

La precisión en el accionar del uniformado resultó determinante para resolver la situación en cuestión de segundos. Tras repetir la maniobra de despeje de las vías aéreas, la niña logró expulsar la obstrucción, rompió en llanto y volvió a respirar de manera normal, devolviéndole la tranquilidad a su madre en medio del estado de conmoción.

De manera paralela a la asistencia primaria, desde la unidad solicitaron la presencia del equipo médico del Siarme (Sistema Integral de Atención Rionegrino de Medicina de Emergencia). Los profesionales de salud arribaron a la dependencia poco después para examinar en detalle tanto a la pequeña como a la joven madre.

Luego de la evaluación médica correspondiente, el personal sanitario constató que ambas se encontraban en perfectas condiciones de salud. Una vez superada la emergencia y confirmado que la lactante no presentaba complicaciones posteriores, la mujer pudo retirarse de la comisaría junto a su hija.

El procedimiento puso de manifiesto el rol fundamental que cumple la capacitación en primeros auxilios dentro de la fuerza de seguridad provincial. En situaciones donde cada segundo cuenta, la vocación de servicio y la preparación del personal policial permitieron evitar una tragedia y salvaguardar la vida de una vecina de la ciudad.