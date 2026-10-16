Entró a robar una bicicleta a una casa de Cipolletti, pero no llegó lejos: lo atraparon los familiares

Los familiares del propietario descubrieron al sospechoso y lo persiguieron por el Manzanar hasta interceptarlo.

Un intento de escapar con una bicicleta robada terminó con un joven de 26 años detenido en Cipolletti , luego de que los familiares del propietario advirtieran el hecho y decidieran perseguirlo. La rápida reacción permitió interceptar al sospechoso a pocos metros de la vivienda.

El episodio ocurrió durante la mañana del jueves en el barrio Manzanar, donde un hombre ingresó a una propiedad particular y sustrajo una bicicleta . La intervención de los familiares resultó determinante para impedir que lograra alejarse con el elemento robado.

Según la información policial, el sospechoso aprovechó que una de las puertas de acceso a la vivienda se encontraba sin llave . Esta circunstancia le permitió ingresar sin necesidad de ejercer violencia, forzar cerraduras o provocar daños materiales en la propiedad.

Sin embargo, el robo fue descubierto rápidamente por los familiares del dueño, quienes observaron lo sucedido y salieron detrás del hombre. La persecución se desarrolló a pie y terminó a escasos metros del domicilio, donde consiguieron interceptarlo.

Cómo ocurrió el robo de la bicicleta en Cipolletti

El hecho se registró alrededor de las 9:30 de la mañana, cuando el sospechoso ingresó al domicilio ubicado en el barrio Manzanar. Una vez dentro, se apoderó de una bicicleta que se encontraba en el interior de la propiedad.

Se trataba de una bicicleta marca Nordic, rodado 28, de color negro con estampados blancos y rojos. El hombre tomó el rodado y abandonó la vivienda con la intención de retirarse del lugar, aunque su accionar fue advertido.

La situación generó una reacción inmediata de los familiares del propietario, quienes decidieron perseguir al sospechoso antes de que pudiera escapar. La corta distancia recorrida permitió que lograran alcanzarlo y evitar que continuara su huida con la bicicleta.

El episodio motivó la intervención de los efectivos del Destacamento Policial Nº 114, quienes fueron alertados sobre lo ocurrido y se trasladaron hasta el sector para realizar las actuaciones correspondientes e identificar a la persona involucrada.

Estefania Petrella

La Policía intervino y trasladó al sospechoso a la Comisaría 4°

Una vez que los uniformados llegaron al lugar, procedieron a la aprehensión del hombre de 26 años, señalado como responsable de sustraer la bicicleta. El procedimiento se desarrolló después de que los familiares lograran interceptarlo.

Posteriormente, el sospechoso fue trasladado hasta la Comisaría 4° de Cipolletti, donde se avanzó con las actuaciones administrativas y judiciales correspondientes. Los efectivos también dieron intervención a las autoridades judiciales para informar las circunstancias en las que ocurrió el episodio.

Luego de analizar las circunstancias del procedimiento, la autoridad judicial dispuso que el joven permaneciera detenido en el marco de una causa por hurto en grado de flagrancia, debido a que fue interceptado inmediatamente después de la sustracción.

También se ordenó la confección de las fichas dactiloscópicas y la identificación fisonómica del sospechoso, dos medidas destinadas a completar su identificación dentro de las actuaciones judiciales iniciadas a partir del episodio.