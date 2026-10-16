La médica trucha confesó sus delitos y fue condenada, pero no irá a prisión

La mujer admitió ante el Juzgado Federal de General Roca haber ejercido como médica sin título durante más de cinco años y aceptó una pena en suspenso.

En una audiencia realizada en el Juzgado Federal de General Roca, la médica trucha Mariela Fernanda Marzano reconoció su responsabilidad por haberse desempeñado como médica sin contar con un título habilitante válido. La médica trucha aceptó un acuerdo de juicio abreviado propuesto por el Ministerio Público Fiscal y así evitó una condena de cumplimiento efectivo.

El acuerdo judicial que firmó la médica trucha contempla una condena de tres años de prisión de ejecución condicional .

La audiencia de acuerdo pleno se celebró este viernes 16 de octubre de 2026 y abarca seis hechos investigados en la justicia federal. Las imputaciones aceptadas incluyen el ejercicio ilegal de la medicina, la usurpación de títulos, el uso de documentación pública falsa y defraudaciones.

Para que la condena quede firme, el juez a cargo de la causa deberá homologar el acuerdo en un plazo de tres días. Durante la audiencia, la representación fiscal aclaró que renunció a los plazos de impugnación en el caso de que la resolución sea aprobada formalmente.

La médica trucha confesó para evitar ir a prisión.

Más de cinco años ejerciendo sin título en la región

La investigación judicial se inició tras una denuncia presentada el 6 de abril de 2026 por el Ministerio de Salud de Río Negro, al detectar que se había presentado documentación presuntamente apócrifa para tramitar la matrícula provincial número 8136. Luego de la denuncia, se realizaron allanamientos en domicilios vinculados a la acusada y se reunió documentación clave en distintos centros de salud de General Roca.

De acuerdo con lo expuesto por la Fiscalía, la imputada ejerció la medicina de manera irregular durante más de cinco años y medio, desde el 13 de agosto de 2020 hasta el 3 de marzo de 2026, fecha en la que las autoridades sanitarias resolvieron suspender provisoriamente su matrícula provincial.

Durante ese lapso, Mariela Marzano se desempeñó en el Hospital Francisco López Lima entre el 25 de septiembre de 2020 y el 22 de noviembre de 2022. A su vez, ejerció como médica terapista en la Clínica Roca desde el 1 de octubre de 2020 hasta el 26 de febrero de 2026, y realizó guardias en la Clínica Juan XXIII durante septiembre y octubre de 2020, y en enero y febrero de 2026.

Título falsificado y seis hechos imputados

La investigación determinó que para insertarse en el sistema de salud regional, la acusada utilizó un título universitario falsificado de la Universidad de Los Andes de Venezuela, junto a variada documentación administrativa de carácter apócrifo.

Entre los seis hechos detallados por el fiscal y aceptados por la imputada se destaca el ejercicio ilegal de la medicina y la usurpación del título de médica cirujana. Según consta en el expediente, la imputada prescribió y suministró medicamentos, emitió certificados y ejecutó labores asistenciales propias de una profesional médica sin poseer el título ni la habilitación correspondiente.

El acuerdo en el juicio abreviado contempla el destino de distintos elementos secuestrados durante la investigación. Entre los dispositivos que serán destinados a tareas investigativas se encuentran una computadora tipo notebook, un dron y un disco rígido de 2 TB, que serán entregados a fuerzas de seguridad.

Por otra parte, distintos elementos médicos secuestrados serán destinados al Hospital Francisco López Lima, entre ellos estetoscopios, tensiómetros y medicamentos, además de otros instrumentos que puedan resultar de utilidad para el área de salud.

También se dispuso la entrega al Ministerio de Salud de documentación vinculada al legajo laboral de Marzano para que se adopten las medidas correspondientes respecto de la matrícula provincial 8136, que actualmente se encuentra suspendida. Además, se ordenará la destrucción de elementos vinculados con la actividad investigada, como estuches, recetarios y determinados medicamentos.

En cuanto a sus pertenencias, se dispuso la restitución de teléfonos celulares, computadoras que no hayan sido utilizadas para la comisión de los delitos y el pasaporte, junto con el cese de las medidas cautelares que pesaban sobre la imputada.