La actividad se realizará este viernes a las 19 en el auditorio de la FaDeCS-UNCo, en el marco del Día Mundial del Duelo Gestacional, Perinatal y Neonatal. La participación es libre y gratuita, con inscripción previa.

Cuando la pérdida llega antes del adiós: charla abierta para conocer los derechos de las familias en duelo perinatal

El legislador provincial Luciano Delgado Sempé y la licenciada María del Carmen González Grané, directora de Sabia Vida – Centro de Psicología Perinatal y Familiar, invitan a la comunidad a participar de una charla abierta sobre la Ley de asistencia integral en muerte y duelo gestacional, perinatal y neonatal , aprobada para la provincia.

El encuentro, titulado “ Lineamientos para la asistencia integral en muerte y duelo gestacional, perinatal y neonatal ”, se realizará hoy, viernes 16 de octubre, a las 19 , en el Auditorio de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Comahue (FaDeCS-UNCo), en la ciudad de General Roca .

La propuesta se enmarca en el Día Mundial del Duelo Gestacional, Perinatal y Neonatal y busca visibilizar la norma, que fue aprobada de manera unánime por la Legislatura rionegrina.

La participación es libre y gratuita, pero requiere inscripción previa. Quienes quieran sumarse deben solicitar el formulario de inscripción por WhatsApp al Centro Sabia Vida, al 298 437-2012.

Qué busca establecer la ley

La psicóloga Cintia Sandoval comentó a LM Cipolletti que el proyecto trabajado en la Legislatura de Río Negro tiene como objeto es garantizar el derecho de la persona gestante o puérpera y del entorno familiar a un duelo respetado y a la atención integral frente a la muerte perinatal, entendida de manera amplia como duelo gestacional, perinatal y neonatal.

Un proyecto que abraza a las familias rionegrinas

Al momento del debate en el recinto, el legislador por Circuito Alto Valle Centro del Bloque "Vamos Con Todos", Luciano Delgado Sampé expresó lo siguiente:

La norma se aplica en el ámbito público, de la seguridad social y privado de la salud en todo el territorio provincial, y designa al Ministerio de Salud como autoridad de aplicación.

Entre los derechos que reconoce a la persona gestante o puérpera se destacan:

Recibir información sobre las intervenciones médicas posibles y decidir con consentimiento informado.

sobre las intervenciones médicas posibles y decidir con consentimiento informado. Ser tratada con respeto, intimidad y privacidad , con consideración de sus pautas culturales y creencias, y sin discriminación.

, con consideración de sus pautas culturales y creencias, y sin discriminación. Contar con una habitación exclusiva y de uso privado , alejada de las áreas destinadas a recién nacidos, para evitar la revictimización. Su implementación será gradual, con un plazo máximo de cuatro años desde la promulgación.

, alejada de las áreas destinadas a recién nacidos, para evitar la revictimización. Su implementación será gradual, con un plazo máximo de cuatro años desde la promulgación. Solicitar contacto con el bebé fallecido , siempre que sea técnicamente viable.

, siempre que sea técnicamente viable. Decidir el destino final del cuerpo , conforme a la normativa vigente.

, conforme a la normativa vigente. Designar a dos personas acompañantes , que pueden ser familiares o profesionales ajenos a la institución, como psicólogos perinatales, doulas o puericultoras. También debe respetarse la decisión de no ser acompañada .

, que pueden ser familiares o profesionales ajenos a la institución, como psicólogos perinatales, doulas o puericultoras. . Conocer las causas del fallecimiento y solicitar autopsia o estudio anatomopatológico.

o estudio anatomopatológico. Recibir información y acompañamiento sobre lactancia y su inhibición, incluida la posible donación al Banco de Leche Humana.

y su inhibición, incluida la posible donación al Banco de Leche Humana. Acceder a tratamiento médico y psicológico posterior a la internación.

No ser sometida a exámenes con fines de investigación sin consentimiento informado por escrito.

Código Mariposa

Uno de los puntos centrales es la implementación del Código Mariposa en todos los establecimientos sanitarios, públicos y privados. Consiste en identificar con una mariposa morada la cabecera de la cama, la puerta de la habitación y la historia clínica de quien atraviesa un duelo de este tipo, para brindar una atención respetuosa y especializada.

Los establecimientos están obligados a ofrecerlo, pero es la persona gestante o puérpera, junto con su pareja si la tuviera, quien decide si desea utilizarlo. La ley también prevé capacitación específica para todo el personal de salud y administrativo, acompañamiento psicológico especializado desde el momento del diagnóstico o de la noticia de la muerte, y seguimiento posterior al alta.

Definiciones y otras disposiciones

La ley distingue tres situaciones: la muerte gestacional (hasta las 22 semanas), la perinatal (desde las 22 semanas hasta los siete días posteriores al parto) y la neonatal (desde el séptimo hasta el día 28 después del nacimiento).

Además, crea un Comité Especializado ad honorem, integrado por miembros del Ministerio de Salud, del IPAP y de la Comisión de Psicología Perinatal de cada Colegio de Psicólogos de la provincia, que tiene a su cargo la capacitación y el seguimiento del Protocolo de Buenas Prácticas Asistenciales. También instituye el 15 de octubre como “Día Provincial de Concientización sobre la Muerte Perinatal ” y establece que el incumplimiento por parte de los prestadores de salud será considerado falta grave a los fines sancionatorios, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que pudiera corresponder.