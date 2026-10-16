Cuando la pérdida llega antes del adiós: charla abierta para conocer los derechos de las familias en duelo perinatal
La actividad se realizará este viernes a las 19 en el auditorio de la FaDeCS-UNCo, en el marco del Día Mundial del Duelo Gestacional, Perinatal y Neonatal. La participación es libre y gratuita, con inscripción previa.
El legislador provincial Luciano Delgado Sempé y la licenciada María del Carmen González Grané, directora de Sabia Vida – Centro de Psicología Perinatal y Familiar, invitan a la comunidad a participar de una charla abierta sobre la Ley de asistencia integral en muerte y duelo gestacional, perinatal y neonatal, aprobada para la provincia.
El encuentro, titulado “Lineamientos para la asistencia integral en muerte y duelo gestacional, perinatal y neonatal”, se realizará hoy, viernes 16 de octubre, a las 19, en el Auditorio de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Comahue (FaDeCS-UNCo), en la ciudad de General Roca.
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La propuesta se enmarca en el Día Mundial del Duelo Gestacional, Perinatal y Neonatal y busca visibilizar la norma, que fue aprobada de manera unánime por la Legislatura rionegrina.
La participación es libre y gratuita, pero requiere inscripción previa. Quienes quieran sumarse deben solicitar el formulario de inscripción por WhatsApp al Centro Sabia Vida, al 298 437-2012.
Qué busca establecer la ley
La psicóloga Cintia Sandoval comentó a LM Cipolletti que el proyecto trabajado en la Legislatura de Río Negro tiene como objeto es garantizar el derecho de la persona gestante o puérpera y del entorno familiar a un duelo respetado y a la atención integral frente a la muerte perinatal, entendida de manera amplia como duelo gestacional, perinatal y neonatal.
Un proyecto que abraza a las familias rionegrinas
Al momento del debate en el recinto, el legislador por Circuito Alto Valle Centro del Bloque "Vamos Con Todos", Luciano Delgado Sampé expresó lo siguiente:
La norma se aplica en el ámbito público, de la seguridad social y privado de la salud en todo el territorio provincial, y designa al Ministerio de Salud como autoridad de aplicación.
Entre los derechos que reconoce a la persona gestante o puérpera se destacan:
- Recibir información sobre las intervenciones médicas posibles y decidir con consentimiento informado.
- Ser tratada con respeto, intimidad y privacidad, con consideración de sus pautas culturales y creencias, y sin discriminación.
- Contar con una habitación exclusiva y de uso privado, alejada de las áreas destinadas a recién nacidos, para evitar la revictimización. Su implementación será gradual, con un plazo máximo de cuatro años desde la promulgación.
- Solicitar contacto con el bebé fallecido, siempre que sea técnicamente viable.
- Decidir el destino final del cuerpo, conforme a la normativa vigente.
- Designar a dos personas acompañantes, que pueden ser familiares o profesionales ajenos a la institución, como psicólogos perinatales, doulas o puericultoras. También debe respetarse la decisión de no ser acompañada.
- Conocer las causas del fallecimiento y solicitar autopsia o estudio anatomopatológico.
- Recibir información y acompañamiento sobre lactancia y su inhibición, incluida la posible donación al Banco de Leche Humana.
- Acceder a tratamiento médico y psicológico posterior a la internación.
- No ser sometida a exámenes con fines de investigación sin consentimiento informado por escrito.
Código Mariposa
Uno de los puntos centrales es la implementación del Código Mariposa en todos los establecimientos sanitarios, públicos y privados. Consiste en identificar con una mariposa morada la cabecera de la cama, la puerta de la habitación y la historia clínica de quien atraviesa un duelo de este tipo, para brindar una atención respetuosa y especializada.
Los establecimientos están obligados a ofrecerlo, pero es la persona gestante o puérpera, junto con su pareja si la tuviera, quien decide si desea utilizarlo. La ley también prevé capacitación específica para todo el personal de salud y administrativo, acompañamiento psicológico especializado desde el momento del diagnóstico o de la noticia de la muerte, y seguimiento posterior al alta.
Definiciones y otras disposiciones
La ley distingue tres situaciones: la muerte gestacional (hasta las 22 semanas), la perinatal (desde las 22 semanas hasta los siete días posteriores al parto) y la neonatal (desde el séptimo hasta el día 28 después del nacimiento).
Además, crea un Comité Especializado ad honorem, integrado por miembros del Ministerio de Salud, del IPAP y de la Comisión de Psicología Perinatal de cada Colegio de Psicólogos de la provincia, que tiene a su cargo la capacitación y el seguimiento del Protocolo de Buenas Prácticas Asistenciales. También instituye el 15 de octubre como “Día Provincial de Concientización sobre la Muerte Perinatal ” y establece que el incumplimiento por parte de los prestadores de salud será considerado falta grave a los fines sancionatorios, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que pudiera corresponder.
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