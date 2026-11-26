Tristeza en la comunidad cristiana y en los vecinos de nuestra ciudad que lo conocieron. "Gran persona, acompañó a muchos en momentos difíciles".

Faltaba poco para su cumple . Faltaba menos para la intervención que podría salvarle la vida. Pero el destino quiso que partiera antes. Una profunda congoja atraviesa por estas horas a la comunidad cristiana y a los vecinos de la zona norte de Cipolletti tras conocerse la muerte de Gustavo Valenzuela , pastor de la Iglesia Dimensión de Dios . Tenía 53 años -el 13 de diciembre hubiera celebrado 54- y murió luego de atravesar un delicado cuadro de salud.

Valenzuela padecía una enfermedad hepática de base y se encontraba en lista de espera para recibir un trasplante de hígado, operación a la que lamentablemente no llegó. Según relataron sus seres queridos, transitó la enfermedad sin quejas y manteniendo siempre la sonrisa que lo caracterizaba.

Su esposa, Marcia , con quien tuvo a su hija Julieta, lo despidió citando el pasaje bíblico de 2 Timoteo 4:7 (“He peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he permanecido fiel”) y dedicándole sentidas palabras:

“Fue una persona sencilla, sin prejuicios, que ayudó a muchos y muchas a buscar de Dios, a tener una amistad profunda con él. A muchas personas aconsejó y acompañó en momentos difíciles. Por eso y mucho más es alguien que impactó profundo en muchas vidas. Un gran siervo de Dios, un excelente padre y esposo. Toda su entrega fue con mucho amor y desinteresadamente. ¡Lo vamos a extrañar muchísimo!”, indicó en medio de su angustia a LM Cipolletti.

Por su parte, Jona, su concuñado y amigo, destacó a LMC la huella imborrable que el pastor dejó en quienes atravesaban momentos críticos: “Fue un gran amigo, un gran consejero. Muchos de los que hoy lo ayudamos quizá no estaríamos con vida si él no se hubiera entregado al servicio de Dios para hablarle a las almas que estábamos en necesidad”.

Además, señaló que el alcance de su obra trascendió las fronteras de la ciudad: “Hasta el día de hoy sigo recibiendo llamadas y mensajes de todas partes. Personas que lo recuerdan con tanto amor y cariño, incluso desde España, Estados Unidos y otras provincias de Argentina. Es un momento de profunda tristeza y dolor. Tenía ese amor desinteresado, sin esperar nada a cambio. Si bien es mi concuñado, primero lo conocí como amigo”.

Mensajes de despedida en las redes

Apenas se conoció la noticia, las redes sociales se colmaron de muestras de afecto de miembros de su congregación y vecinos que compartieron su camino de fe: