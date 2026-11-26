La iniciativa brinda asesoramiento sobre violencia de género, cuota alimentaria y otros trámites judiciales. Cuándo será el próximo encuentro.

El Poder Judicial de Cipolletti llevó adelante un encuentro con vecinos en Cipolletti y ya anuncia un segundo.

El Poder Judicial de Río Negro puso en marcha en Cipolletti un nuevo programa que busca acercar el servicio de justicia a los vecinos , brindar herramientas para el conocimiento de sus derechos y atender problemáticas cotidianas.

La iniciativa, denominada Justicia y Comunidad , tuvo su primer encuentro este miércoles en el Salón de Usos Múltiples Abuelas, ubicado en el barrio Obrero , donde participaron vecinos de diferentes sectores de la ciudad.

La actividad se desarrolló en el marco del convenio de colaboración firmado recientemente entre la Escuela de Capacitación Judicial, la Procuración General y la Municipalidad de Cipolletti, con el objetivo de fortalecer el trabajo territorial.

La puesta en marcha del programa coincidió con dos fechas significativas: el 66° aniversario de la autonomía del Poder Judicial de Río Negro y el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

Del primer encuentro participaron vecinos de los barrios Nuevo, Anai Mapu, Antártida y San Sebastián, además de habitantes de distintos asentamientos de Cipolletti, quienes tuvieron la posibilidad de dialogar directamente con representantes de organismos judiciales.

En el Barrio Obrero A y B, el ambiente está sumamente caldeado. Los vecinos están muy molestos por las facturas de consumo eléctrico que les remite EDERSA. Consideran que los valores que se cobran no estarían justificados. Estefania Petrella

Violencia de género, cuota alimentaria y denuncias penales

Durante la jornada se abordaron diferentes problemáticas que atraviesan a las familias cipoleñas y que, en muchas oportunidades, requieren asesoramiento o intervención judicial. La propuesta permitió generar un espacio de intercambio entre funcionarios y vecinos.

Entre las principales temáticas abordadas estuvieron la violencia de género, las adicciones, los reclamos por cuota alimentaria, los procesos de determinación de la capacidad jurídica y los permisos de viaje de niños, niñas y adolescentes.

Los profesionales también explicaron cómo acceder a los servicios de la Defensa Pública, cuáles son los canales habilitados para realizar denuncias penales y qué tipo de trámites pueden efectuarse ante los diferentes organismos del Poder Judicial.

En representación de la Justicia participaron la coordinadora del programa y jueza penal Agustina Bagniole, el fiscal Diego Vázquez, la defensora de menores Débora Fidel y Silvina Tasat, integrante del equipo de la defensoría.

Uno de los objetivos de estos encuentros es facilitar el acceso a información sobre los mecanismos judiciales disponibles, especialmente para aquellas personas que desconocen dónde acudir o cómo iniciar determinados trámites vinculados con sus derechos.

La Justicia busca fortalecer su presencia en los barrios de Cipolletti

El programa forma parte de la práctica de extensión denominada “Justicia y Comunidad: Prevención y Derechos en el Cuidado y Protección de Infancias y Adolescencias”, que busca fortalecer el vínculo entre las instituciones y la ciudadanía.

La propuesta pone especial atención en la prevención de las violencias y la protección de derechos, mediante actividades educativas, preventivas e informativas que tendrán como protagonistas a integrantes de distintos organismos judiciales y las comunidades barriales.

El convenio que permitió avanzar con esta iniciativa fue firmado el pasado 6 de noviembre por el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Ricardo Apcarian, y el presidente de la Escuela de Capacitación Judicial, Sergio Barotto.

También participaron de la firma del acuerdo el procurador general de Río Negro, Jorge Crespo, y el intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler, quienes formalizaron el compromiso de colaboración entre el Municipio y las instituciones judiciales.

La iniciativa contempla la participación de magistrados, funcionarios y equipos técnicos en espacios comunitarios, con el propósito de acercar información a la población por fuera de los ámbitos tradicionales de atención de los organismos judiciales.

Tras la primera experiencia, el próximo encuentro será el viernes 4 de diciembre, de 14 a 16 horas, nuevamente en el barrio Obrero de Cipolletti, donde se dará continuidad a las actividades del programa Justicia y Comunidad.