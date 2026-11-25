El incidente vial se produjo en Mainqué. A uno de los involucrados le secuestraron un arma de fuego y un cuchillo. El otro sufrió lesiones en una rodilla.

Las camionetas chocaron en el acceso al balneario municipal. Sus conductores se trenzaron a golpes, y uno de ellos sufrió heridas en una rodilla. Al otro le encontraron un arma de fuego y un cuchillo y fue preso.

Un incidente de transito registrado en la localidad de Mainqué , en el Alto Valle rionegrino, terminó en un verdadero escándalo protagonizado por los dos conductores, quienes agredieron mutuamente.

El episodio adquirió tal magnitud, que tuvo que intervenir la policía para calmarlos. Uno de los involucrados sufrió heridas y tuvo que recibir atención médica. Mientras que el otro fue detenido acusado por las lesiones y por la portación de un arma de fuego.

El hecho ocurrió durante la mañana de este miércoles en el acceso al balneario municipal donde, por causas aún no determinadas, chocaron dos camionetas Ford, una Ranger y otra F100, se informó desde la Jefatura de Zona II de la fuerza provincial. Según se detalló, tras la colisión ambos hombres comenzaron una discusión que se agravó y derivó en una pelea a golpes.

Personal de la Subcomisaría 66 se constituyó en el lugar y los efectivos debieron separarlos para frenar la trifulca. Al efectuar el cacheo, los uniformados encontraron entre las ropas de uno de los vecinos, de 52 años de edad, un arma de fuego de puño y un cuchillo. Por ese motivo fue detenido y trasladado a la unidad policial.

En tanto que el otro hombre, de 44 años, sufrió una herida cortante debajo de la rodilla izquierda, por lo que una ambulancia lo trasladó al hospital local, donde le realizaron curaciones y controles médicos. De todos modos, le certificaron lesiones leves y recibió el alta. No se precisó si la herida fue producida por algunas de las armas.

Con intervención de la Fiscalía en turno, se dispuso el secuestro del arma de fuego, el cuchillo y ambas camionetas, que resultaron con daños materiales que no alcanzaron gran gravedad. También se ordenó al equipo del Gabinete de Criminalística que realizara las pericias de rigor para determinar los pormenores del incidente.