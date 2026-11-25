Fue una pesquisa bajo total reserva. Sospechan que difundían sorteos por Facebook. Ofrecían electrodomésticos y vehículos entre los premios. Una mujer aparece involucrada.

El Ministerio Público Fiscal informó que durante esta mañana de miércoles encabezó un allanamiento en un domicilio de Villa Regina , en el marco de una investigación por la presunta organización de juegos de azar sin autorización de la autoridad competente. La causa se inició a partir de una denuncia realizada por la Lotería de Río Negro.

Durante el procedimiento, a cargo de la fiscalía integrada por Vanesa Cascallares y Rodrigo Vazana, se secuestraron al menos cinco teléfonos celulares, una computadora, diversos dispositivos electrónicos y elementos que serían utilizados como premios en sorteos difundidos a través de redes sociales.

Según las primeras evidencias recabadas, una mujer organizaba y difundía los sorteos a través de su perfil en la red social Facebook. Inicialmente, los premios ofrecidos habrían sido electrodomésticos y, posteriormente, se habrían incorporado vehículos.

La Justicia en Villa Regina investiga una posible organización de apuestas ilegales. Gentileza Poder Judicial Río Negro

Desde el inicio de las actuaciones, la fiscalía trabajó en la obtención y preservación de evidencia digital, con la intervención de la Oficina de Investigación en Telecomunicaciones (OITEL), que participó activamente en el análisis de la información recabada.

Investigación bajo reserva

La investigación se desarrolló bajo reserva hasta la concreción del allanamiento realizado durante la jornada de este miércoles en el domicilio de la mujer investigada. Para llevar adelante la medida se dio intervención a personal policial de la Unidad Regional Quinta y de la Comisaría 35, en su carácter de auxiliares de la investigación penal.

En el lugar se secuestraron computadoras, distintos dispositivos electrónicos y elementos que serían destinados a la entrega de premios. Entre las personas investigadas también se encuentran quienes figuran como titulares de las cuentas a las que se habría transferido el dinero vinculado a la participación en los sorteos.

La causa se inició por la presunta explotación, organización y comercialización habitual de juegos de azar sin la correspondiente autorización de la autoridad competente.