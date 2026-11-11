 Policías rionegrinos lograron salvar la vida de un bebé que convulsionaba: cómo se encuentra

La intervención se produjo el fin de semana cuando el personal de la Comisaría 35 advirtió a una mamá corriendo con su bebé en brazos por la calle.

El rápido y oportuno accionar de tres policías de la Comisaría 35 de Villa Regina permitió asistir a un bebé de ocho meses que había dejado de respirar y necesitaba atención médica urgente. El episodio ocurrió el sábado a la noche y la intervención se produjo cuando el personal advirtió a una mamá desesperada que corría con su hijo en brazos en cercanías a la calle Juan XXIII .

De acuerdo con la información policial brindada al medio LCR, los efectivos habían recibido un aviso sobre una emergencia en una vivienda ubicada en Juan B. Justo ya que un bebé presentaba dificultades para respirar. Sin embargo, cuando se dirigían al lugar, en inmediaciones a las calles Juan XXIII y Juan B. Justo , se encontraron con una escena que requería una intervención inmediata.

Allí interceptaron a una mujer que corría por la calle, en estado de shock y llorando, mientras llevaba a su hijo en brazos. El pequeño se encontraba desvanecido y, a simple vista, no podía respirar.

Ante la gravedad de la situación, los policías comenzaron a realizarle maniobras de reanimación, principalmente sobre la espalda, hasta que lograron que el bebé mostrara nuevamente signos de vida y comenzara a respirar mínimamente.

En forma inmediata, lo siguiente que se hizo fue subirlo al móvil policial junto a su mamá para el rápido traslado hacia el hospital, mientras continuaban asistiéndolo. En el trayecto, sobre la intersección de Lisandro de la Torre y Pellegrini, fueron interceptados por una ambulancia del nosocomio, cuyo equipo médico, logró estabilizar a la criatura y completar su traslado al nosocomio.

El momento de desesperación se originó minutos antes de las 21 cuando la mamá estaba amamantando a su hijo. De manera repentina, éste dejó de respirar y ante esa situación pidió ayuda y salió corriendo hacia la calle con su bebé en brazos.

Cpmo se encuentra el menor

En las últimas horas, desde el hospital se informó que, si bien inicialmente el cuadro había sido interpretado como un posible paro cardiorrespiratorio, la evaluación médica permitió determinar que, aparentemente, se había tratado de una convulsión febril.

Hasta ayer, el bebé permanecía internado para la realización de estudios y observación. En este sentido, se agregó que se encontraba hemodinámicamente estable y acompañado por su familia.

Sobre el accionar policial

En el procedimiento intervinieron tres efectivos de la Comisaría 35 y colaboraron dos policías más de la Unidad Quinta quienes también arribaron al lugar en un patrullero.

La rápida reacción del personal, quienes advirtieron la desesperación de la mamá y actuaron de inmediato ante el estado del bebé, resultó fundamental para brindarle los primeros auxilios y facilitar su llegada urgente al hospital.