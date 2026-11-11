El intendente de la ciudad que recupera la fiesta no dejó pasar la ocasión para lanzar una indirecta y marcar la cancha. Cuándo será la fiesta.

La chicana del municipio rionegrino que se quedó con la Fiesta de la Sidra que suspendió Roca.

La confirmación de la Fiesta de la Sidra en Villa Regina para los días 5 y 6 de diciembre no fue un simple anuncio de gestión; tuvo el picante político de las viejas disputas del Alto Valle. Con la noticia ya digerida en la región, el verdadero foco quedó puesto en la frase con la que el intendente Luis Albrieu le marcó la cancha a la gestión de General Roca tras la suspensión del evento en esa localidad.

“Hemos tomado la posta, vamos a hacer la Fiesta de la Sidra que nos la quitaron hace algunos años atrás y la vamos a hacer nosotros”, indicó el jefe comunal con una sonrisa pícara, según el sitio local LCR.

El dardo de Albrieu caló profundo en el orgullo reginense. La idea de celebrar la identidad sidrera nació originalmente en Regina cerca de 2021 , impulsada por ser el corazón histórico de la producción y sede de emblemas como la Cooperativa La Reginense . Sin embargo, entre la crisis económica municipal de aquel entonces, los reclamos laborales y las restricciones de la pandemia, la iniciativa quedó trunca en la ciudad y terminó siendo absorbida por el municipio roquense.

Por eso, el anuncio de cancelación en Roca fue el pase perfecto para que Albrieu recordara la historia. Durante el acto por el 102° aniversario de Villa Regina, y ante la mirada del gobernador Alberto Weretilneck, el jefe comunal no dejó pasar la oportunidad para reinstalar el reclamo de pertenencia sobre el festival.

La estación del tren como escenario del rescate patrimonial

La movida no solo busca golpear la mesa regional, sino también reforzar la identidad local. La celebración se acoplará de manera estratégica al centenario de la estación del ferrocarril, el 6 de diciembre, punto por donde arriesgaron y llegaron los primeros pobladores.

Con obras a marcha rápida en el andén histórico para dejar listo el predio, Regina se alista para un diciembre donde la chicana política se transformará en festejo popular, devolviéndole a la ciudad una fiesta que nunca debió haber cruzado de municipio según los reginenses.

La suspensión de la Fiesta de la Sidra en General Roca

Desde 2021, General Roca fue sede de la Fiesta de la Sidra, una celebración que logró una importante aceptación entre los comerciantes y vecinos. Con el paso de las ediciones, el encuentro consiguió posicionarse dentro de las propuestas regionales.

El festival también permitió visibilizar el crecimiento de la producción de sidra en el Alto Valle, una actividad que reúne tanto a marcas tradicionales como a nuevos emprendimientos que encontraron oportunidades para desarrollar y comercializar sus productos.

Sin embargo, este año la Municipalidad de General Roca resolvió suspender la celebración debido a dificultades económicas y factores climáticos. La decisión interrumpió la continuidad de un evento que había generado expectativas entre distintos sectores de la comunidad.

Entre los argumentos que rodearon la cancelación apareció el riesgo de fuertes lluvias e inundaciones, una preocupación que condicionó la organización del festival. A ese escenario se sumaron las dificultades presupuestarias que atraviesa el municipio roquense.