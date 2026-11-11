Perros sueltos, fuego y lavado de autos: las nuevas multas de hasta $60 millones en Paso Córdoba

Endurecen las sanciones en el Area Protegida. Qué actividades pueden ser sancionadas y cuánto deberá pagar quien incumpla las normas.

Endurecen los controles y las multas en Paso Córdoba. Foto ANR.

El Concejo Deliberante de General Roca aprobó una nueva ordenanza que actualiza el régimen de infracciones para el Área Natural Protegida Paso Córdoba . La medida busca frenar el impacto ambiental generado por la creciente afluencia de visitantes y regular severamente el uso de la costa del río y la zona de bardas. Las multas se calculan en Unidades de Sanción Municipal (USAM) -fijadas en $1.200 cada una-, fijando penalizaciones que van desde los $120.000 hasta los 60 millones de pesos según la gravedad del hecho.

La norma tipifica diversas conductas habituales como infracciones severas. Entre los puntos más destacados, se prohíbe el ingreso con perros u otros animales de compañía sueltos que persigan o ataquen a la fauna silvestre, a turistas o al ganado de la comunidad Lof Leufuche , asentada en el área natural. De provocar la muerte o daños graves a animales o personas, las multas pueden trepar hasta los $12.000.000 .

Paso Córdoba y su imponente paisaje. Los mapuches reclaman su espacio.

Hacer fuego y fogones fuera de las áreas explícitamente habilitadas.

Mascotas sin medidas de sujeción (correa o pretal).

Ruidos molestos provenientes de parlantes, equipos de sonido o motores en la reserva.

Lavado de vehículos empleando sustancias o detergentes contaminantes en las cuencas.

Fiestas privadas y venta ambulante de comida en sectores no autorizados.

Tolerancia cero para la circulación a campo traviesa

El régimen sancionatorio, recordó el portal local ANR, reserva sus penas máximas -de hasta 50.000 USAM (60 millones de pesos)- para quienes destruyan el ecosistema mediante la circulación con motos, cuatriciclos y vehículos 4x4 a campo traviesa o en senderos no marcados. Esta práctica altera de forma irreversible la flora, la fauna autóctona y el patrimonio fósil característico del terreno.

Desde el municipio remarcaron que estas medidas no pretenden restringir el uso recreativo del espacio, sino preservar un entorno ambiental y cultural clave para la región mediante una tenencia y conducta responsable.