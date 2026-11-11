Río Negro se prepara para el verano 2027 y sale a conquistar turistas de Argentina y Chile

Con una agenda de encuentros comerciales y nuevas herramientas digitales, la provincia apuesta a fortalecer su oferta turística y conquistar nuevos mercados.

La provincia sale a promocionar sus destinos en Chile y dentro del país.

La provincia de Río Negro comenzó a intensificar su estrategia de promoción turística de cara a la temporada de verano 2027 , con una agenda de actividades comerciales desarrollada en distintos puntos de Argentina y Chile.

A través de la Agencia de Turismo de Río Negro ( ATUR ), el Gobierno provincial participó en tres encuentros estratégicos para presentar sus principales atractivos, fortalecer vínculos comerciales y captar nuevos visitantes durante los próximos meses.

Las acciones se desarrollaron en Córdoba , Comodoro Rivadavia y Santiago de Chile , tres mercados considerados fundamentales para ampliar la llegada de turistas y posicionar las propuestas de las cuatro regiones que integran el territorio rionegrino.

La iniciativa reunió a representantes del sector público, empresarios turísticos, agencias de viajes y operadores comerciales. También permitió establecer contactos con medios de comunicación interesados en difundir las experiencias que ofrece la Patagonia argentina.

Río Negro apuesta al turismo nacional para el verano 2027

Uno de los principales objetivos de la estrategia provincial consiste en fortalecer la llegada de visitantes desde mercados que cuentan con una importante circulación de pasajeros y conexiones con los diferentes destinos turísticos de Río Negro.

En ese marco, la delegación rionegrina participó del 66° Workshop de ACAV y Mercado de Viajes, realizado en Córdoba, una de las plazas emisoras de turistas más importantes del país.

Durante el encuentro, la provincia contó con un stand propio donde presentó su oferta turística para el verano, con propuestas vinculadas a las playas, los paisajes naturales, la gastronomía y las experiencias regionales.

Una de las actividades destacadas estuvo relacionada con la preparación de la Costa Atlántica de Río Negro para recibir visitantes durante el Eclipse Solar Anular de febrero de 2027, un acontecimiento que integra la agenda turística provincial.

La promoción incluyó capacitaciones especiales destinadas a presentar las oportunidades que representa este fenómeno astronómico para los destinos costeros, en un contexto de planificación de la próxima temporada de vacaciones.

La Patagonia también es un mercado estratégico

La segunda escala de la agenda se desarrolló en Comodoro Rivadavia, donde Río Negro participó de la 12° Expo Turismo, un encuentro que reunió a visitantes, profesionales y prestadores vinculados con la actividad.

Allí, ATUR presentó alternativas para quienes buscan realizar viajes dentro de la Patagonia, con especial atención al turismo de cercanía y a las experiencias que ofrecen las diferentes regiones de la provincia.

Los destinos de Costa, Cordillera, Estepa y Valle formaron parte de la propuesta presentada ante el público, con el propósito de ampliar las posibilidades de comercialización durante la temporada estival.

Además, la delegación participó de una ronda de negocios con operadores regionales. En ese espacio, prestadores turísticos vinculados al mar, la estepa y la cordillera tuvieron la oportunidad de ofrecer sus productos.

Chile, uno de los mercados internacionales que Río Negro busca conquistar

La agenda de promoción también tuvo una importante escala internacional en Santiago de Chile, donde la provincia participó de una nueva edición del Workshop Ladevi, orientado al intercambio comercial entre empresas turísticas.

Durante la actividad, representantes rionegrinos mantuvieron reuniones con agencias de viajes y operadores chilenos para presentar alternativas de vacaciones y generar oportunidades de comercialización de paquetes hacia los destinos de la Patagonia.

La participación también despertó interés entre periodistas y medios especializados del país vecino, que mantuvieron encuentros con la delegación para coordinar futuras coberturas y viajes de prensa por territorio provincial.

Entre los productos que concentraron mayor atención se destacaron las bodegas y experiencias vitivinícolas del Alto Valle, los paisajes de la Estepa, la gastronomía cordillerana y las propuestas de bienestar vinculadas a la naturaleza.

También despertó interés la oferta de playas de la Costa Atlántica, uno de los principales atractivos estivales de Río Negro, especialmente para quienes buscan combinar descanso, actividades recreativas y experiencias gastronómicas.

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Nuevas herramientas digitales para planificar las vacaciones

Otro de los aspectos centrales de la agenda fue la presentación de nuevas plataformas digitales de turismo, desarrolladas por ATUR para facilitar la planificación de viajes y mejorar el acceso a la información turística provincial.

Estas herramientas están destinadas tanto a los visitantes que buscan organizar sus vacaciones como a las agencias interesadas en comercializar paquetes y experiencias en las distintas localidades del territorio rionegrino.

La propuesta apunta a establecer una interacción más directa entre los potenciales turistas y los servicios disponibles, incorporando recursos tecnológicos que permitan agilizar las consultas y acompañar las decisiones de viaje.