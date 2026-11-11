Se retiró Apolo: el perro policía que dejó una huella imborrable en la historia

El ovejero alemán "Apolo" se convirtió en el can con mayor cantidad de pericias del país. Después de años de servicio en la Policía, se retiró de la actividad.

En un emotivo acto, el perro Apolo se retiró oficialmente del servicio en la Policía de Río Negro , luego de una destacada trayectoria en el Departamento de Criminalística, donde se desempeñó en la Sección de Odorología Forense junto a su guía, el Suboficial Mayor Gastón Chiappe.

A lo largo de su carrera, Apolo alcanzó un total de 456 pericias odorológicas , una cifra que, de acuerdo con los antecedentes institucionales, lo posiciona como el can con mayor cantidad de intervenciones de esta especialidad realizadas en la Argentina. Su trabajo representó un importante aporte a numerosas investigaciones judiciales y al desarrollo de la Odorología Forense dentro de la institución policial.

Apolo es un ovejero alemán que nació en marzo de 2016 y, desde temprana edad, atravesó un proceso de crianza, formación y adiestramiento especializado para desarrollar las capacidades necesarias en la identificación odorológica.

Con tan solo 50 días de vida, comenzó con su formación con ejercicios de obediencia básica y socialización. A los seis meses inició su adiestramiento específico en Odorología Forense, bajo la responsabilidad de la Suboficial Principal Técnica Claudia Castro, quien estuvo a cargo de su preparación especializada.

De manera formal fue incorporado en la Policía de Río Negro el 7 de octubre de 2020. Antes de ello, participó en actividades periciales junto a Chiappe, conformando un binomio especializado que tuvo un papel importante en distintas investigaciones judiciales.

Desde sus primeras intervenciones, Apolo participó en causas vinculadas con homicidios, femicidios, robos agravados, hurtos, daños y otros hechos delictivos que requirieron la aplicación de técnicas de identificación odorológica.

Su labor no se limitó al territorio rionegrino, sino que también fue requerido para realizar pericias en las provincias de Chubut y Santa Cruz. Además, participó en trabajos de investigación junto a una institución de investigaciones de la Policía Federal, contribuyendo al estudio y al desarrollo de conocimientos vinculados con esta especialidad.

Entre las actuaciones más destacadas de su trayectoria se encuentran investigaciones por homicidios en Trelew y Caleta Olivia, causas por femicidio en General Roca y procedimientos por robos agravados en distintas localidades de Río Negro, entre otras intervenciones de relevancia judicial.

Una trayectoria que deja huella

Las 456 pericias realizadas son el resultado de años de formación, entrenamiento permanente y trabajo coordinado. Detrás de esa trayectoria estuvo también la dedicación de su adiestradora, Claudia Castro, y el vínculo de trabajo consolidado con su guía, Gastón Chiappe, fundamental para el desarrollo de cada intervención.

El retiro de Apolo representa el cierre de una extensa etapa de servicio y una oportunidad para reconocer su contribución a la investigación criminal. Su récord nacional, su participación en investigaciones judiciales de distintas provincias y su trayectoria dentro de la Sección de Odorología Forense constituyen un antecedente de relevancia para la Policía de Río Negro.

Hoy, Apolo ya disfruta de su merecido descanso en familia. En esta nueva etapa de su vida estará junto a Claudia, con quien vivió toda su vida y con quien compartirá sus próximos años, lejos de la actividad operativa y rodeado de los cuidados y el afecto que merece después de tantos años de servicio. Sin embargo, para cuidarlo en este cambio de hábitos se programarán recorridos y visitas para que el can se adapte de la mejor manera a su nueva vida.