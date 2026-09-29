El fenómeno ocurrirá en febrero de 2027 y coincidirá con Carnaval. Habrá actividades en Las Grutas, Playas Doradas, Viedma y El Bolsón.

El "anillo de fuego" que se verá en Río Negro: cuándo será el eclipse solar y dónde observarlo.

El cielo de Río Negro se prepara para ser protagonista de uno de los fenómenos astronómicos más esperados de los próximos años. El 6 de febrero de 2027 , un eclipse solar anular podrá observarse desde distintos puntos de la provincia y ya comenzó a tomar forma una propuesta turística para acompañar el acontecimiento.

La particularidad del fenómeno es que la Luna se ubicará delante del Sol, pero no llegará a cubrirlo por completo . De esa manera, quedará visible alrededor de la silueta lunar el característico “anillo de fuego” , una imagen que suele despertar gran interés entre aficionados a la astronomía y viajeros.

El evento tendrá un atractivo adicional: ocurrirá durante el fin de semana largo de Carnaval , una fecha que podría favorecer el movimiento turístico hacia los destinos rionegrinos.

El Gobierno de Río Negro trabaja junto a municipios y prestadores para diseñar una agenda que combine astronomía, naturaleza, actividades deportivas y propuestas para residentes y visitantes.

Las actividades previstas alcanzarán a Las Grutas, Playas Doradas, Viedma y El Bolsón, con propuestas que también incluirán al Cerro Perito Moreno.

Tres jornadas de actividades en Las Grutas y Playas Doradas

En Las Grutas y Playas Doradas se preparan tres jornadas relacionadas con el eclipse. En el balneario de San Antonio Oeste, además, se realizará la competencia de natación OWeclipse 2027, programada para el sábado 6 de febrero, en coincidencia con el fenómeno astronómico.

Desde la Secretaría de Turismo señalaron que la intención es aprovechar el eclipse para desarrollar una propuesta que vaya más allá de ese día y permita instalar nuevas experiencias vinculadas con la observación del cielo.

“El eclipse nos permite mostrar nuestros destinos desde otra perspectiva y, al mismo tiempo, desarrollar experiencias vinculadas a la astronomía que puedan disfrutarse durante todo el año”, destacó la secretaria de Turismo, Sol Canalda.

Río Negro busca potenciar el astroturismo

El eclipse también forma parte de una estrategia para incorporar progresivamente el astroturismo a la oferta provincial.

La propuesta contempla observaciones nocturnas, interpretación del cielo, experiencias relacionadas con el Sol y actividades que combinen turismo, ciencia, naturaleza y educación.

El objetivo es aprovechar el interés que generan los fenómenos astronómicos para posicionar distintos puntos de Río Negro como lugares de observación y generar propuestas que puedan sostenerse durante otras épocas del año.

Cómo observar el eclipse sin correr riesgos

Durante la presentación se remarcó que el fenómeno debe observarse con las medidas de seguridad correspondientes. El eclipse tendrá una duración aproximada de tres horas, aunque eso no significa que pueda mirarse el Sol directamente durante ese período.

Las autoridades advirtieron que no deben utilizarse elementos caseros como protección, ya que pueden provocar daños en la vista.

La recomendación es utilizar lentes certificados específicamente para la observación solar.

Toda la información sobre el eclipse, las recomendaciones para observarlo de manera segura y las actividades programadas estará disponible en la Guía del Eclipse de Río Negro.

Una oportunidad turística para la provincia

La presentación reunió a integrantes de la Secretaría de Turismo y ATUR, autoridades y representantes del sector turístico provincial, entre ellos referentes de ENVITUR, Emprotur Las Grutas y San Antonio Oeste, ATEB El Bolsón y Cerro Perito Moreno.

El eclipse será uno de los grandes acontecimientos turísticos de febrero de 2027, pero la apuesta provincial apunta a que el interés por el cielo rionegrino no termine cuando desaparezca el “anillo de fuego”.