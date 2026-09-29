Comenzó el juicio contra un ex periodista de LU19 acusado de violar a un menor de edad

Serán cuatro audiencias en las que declararán 29 testigos. El delito que le imputan al acusado conlleva una pena de prisión efectiva.

Comenzó en los tribunales de Cipolletti el juicio contra el ex conductor radial acusado de violar a un menor de edad.

Se inició este martes el juicio contra un ex periodista de la radio estatal LU19 por el abuso sexual con acceso carnal de un familiar menor de edad. Para proteger a la víctima, el proceso penal en los tribunales de Cipolletti se realiza a puertas cerradas. Por ese motivo no se puede identificar al locutor .

El debate está previsto desarrollarse en un total de cuatro jornadas, en las que declararán 29 testigos. Por el Ministerio Público Fiscal actúa el fiscal jefe Santiago Márquez Gauna y la fiscal del caso Rocío Guiñazú .

Mientras que el acusado es defendido por el abogado particular Leonel Herrera Montovio . También interviene la defensora de Menores Alicia Merino . El tribunal a cargo de las deliberaciones está compuesto por los jueces Guillermo Baquero Lazcano, Julio Sueldo y Marcelo Gómez .

El caso causó una enorme repercusión cuando tomó trascendencia pública. Fue tal el impacto, que las autoridades de RTRN (Radio y Televisión Río Negro) el organismo que administra la emisora, decidieron despedir al trabajador mientras aún se desarrollaba la investigación.

Según se informó en aquel momento, los hechos habrían ocurrido entre los años 2015 y 2020 y el segundo semestre de 2023. La causa avanzó bajo un total hermetismo, aunque se pudo saber que contó con evidencias que respaldaron la acusación. Entre ellas se destacó la declaración en cámara Gesell que efectuó el menor abusado, quien tiene un vínculo familiar con el acusado.

Con esos elementos, en febrero de 2024 le formularon los cargos , aunque el hombre permaneció en libertad. En noviembre de 2025 se llevó a cabo la audiencia del control de acusación, la instancia previa al juicio. De ser hallado culpable el hombre recibiría una pena de prisión de cumplimiento efectivo.

Argumentos de la defensa

La defensa reclamó la inocencia del acusado y para sostenerla plantearon que el periodista estaba fuera de la ciudad al momento de algunos de los hechos denunciados.

Para apuntalar esta hipótesis pidieron una pericia a su teléfono, con la que aspiraban a demostrar su ausencia en la ciudad y la inexistencia de los ataques sexuales.

Ese estudio iba a ser efectuado por el área de Informática Forense del Poder Judicial.

Reticencia del empleador

El proceso sufrió extensas demoras en su desarrollo debido a que desde la Justicia se solicitaron informes sobre la rutina laboral y los horarios del acusado a su empleador, es decir LU19 -Radio Televisión Río Negro Sociedad del Estado-, pero que advirtieron reticencia a responder los requerimientos. Incluso se destacó que hubo varias intimaciones judiciales para que aporten esos datos, pero que no habrían sido presentados.

Desvinculado de su cargo

Poco después de que se conociera el inicio de la causa judicial, el cronista fue despedido de la radio estatal. "La relación laboral está terminada desde el primer minuto en que empecé a presidir la empresa, más allá de lo que vaya a determinar la Justicia en su momento. Tenemos que ser respetuosos y será o no será culpable, pero la relación laboral con nosotros está terminada", dijo en su momento epresidente de RTRN, Fabián Galli.

"Nosotros no podemos ser accesibles en el sentido laboral con ninguna persona que no solamente llegue a ser investigada, sino que llegue a una audiencia y se le imputan cargos", destacó el funcionario.

El caso sacudió a la empresa de medios públicos, que ya venía afectada por la condena que recibió el conductor televisivo Emiliano Gatti, a quien le impusieron seis años de cárcel por tenencia y distribución de imágenes de abuso sexual infantil. Luego el director de la radio pública de Sierra Colorada también había sido denunciado públicamente por maltrato y sexismo.

Mientras que otro locutor de la radio cipoleña, Rubén Osvaldo Retamal, cumple una pena de 8 años de prisión por "abuso sexual gravemente ultrajante" de una niña de 9 años, hija de su entonces pareja, fallo que fue confirmado por la Corte Suprema de Justicia.