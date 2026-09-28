Investigan asesinato en Barrio Nuevo: le dieron una golpiza mortal en la calle

La Fiscalía investiga el crimen de Jorge Benavides Bustos, atacado en la vía pública. Hay una persona demorada por el crimen.

La víctima llegó al hospital casi un día después de recibir una brutal golpiza en la calle.

El Ministerio Público Fiscal investiga un asesinato ocurrido durante el fin de semana en el Barrio Nuevo de Cipolletti . La víctima fue identificada como Jorge Eduardo Benavides Bustos , de 49 años .

Según los primeros datos de la investigación, el ataque habría sucedido el viernes 25 de septiembre de 2026 alrededor de las 21:45 . Sin embargo, la víctima ingresó al hospital en ambulancia el sábado a las 19 .

Familiares del hombre señalaron que la agresión ocurrió en la vía pública. Al momento de recibir atención médica, presentaba un traumatismo craneoencefálico grave y deterioro del sensorio , por lo que fue intubado y derivado inmediatamente a la Unidad de Terapia Intensiva del hospital Pedro Moguillansky.

Durante la noche del sábado, el cuadro clínico del paciente se complicó con un deterioro neurológico progresivo. Finalmente, a las 13 del domingo, los médicos certificaron su muerte encefálica.

Un demorado por el asesinato

En la escena y en las primeras medidas trabajaron el fiscal jefe Santiago Márquez Gauna, la fiscal de turno Alejandra Altamira y la fiscal adjunta Florencia Piantoni. Las tareas periciales estuvieron a cargo del Gabinete de Criminalística junto a efectivos de la Comisaría 45 del barrio Anai Mapu.

Los investigadores ya tomaron declaraciones a testigos y vecinos de la zona, además de relevar cámaras de seguridad públicas y privadas para su posterior análisis. Actualmente, hay una persona demorada y bajo investigación como presunta autora de la agresión.