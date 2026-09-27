Todo abierto: Cipo perdió ante Sol de América en Formosa en un partido bravísimo

El Albinegro fue menos que su rival en el norte y la sacó barata: con un gol de diferencia, se define todo en Río Negro.

Sol de América venció 1-0 a Cipo en Formosa por la ida de los cuartos de final del Federal A, en un partido intenso que tuvo varias situaciones de gol y terminó con polémica. José Romero marcó un golazo a los 30 minutos del complemento y le dio el triunfo al conjunto local, mientras que el Albinegro sufrió la expulsión de Nicolás Trejo . La serie quedó abierta y se definirá el próximo fin de semana en Río Negro.

Cipo no salió a defenderse a Formosa: en menos de cinco minutos, tuvo dos ocasiones claras para abrir el marcador. La primera fue de Andrés Almirón , que se la jugó con la personal, se metió en el área rival y no pudo definir ante la atorada de Matías Astrada. Al rato, Martín Peralta capitalizó un error de cálculo de Marcos Ojeda y quedó mano a mano con el arquero, pero su remate se fue apenas al lado del palo. El local respondió con un disparo de media distancia de Mendoza y otro tiro de Alcaraz desde lejos.

Con el correr de los minutos, Sol de América ganó en intensidad y empezó a reflejarlo en chances concretas. Tras una interesante acción colectiva, Romero le bajó el balón a Cabañas , que no ajustó bien su tiro de volea. La visita también probó con Lucero y mediante un centro de Obregón que Astrada sacó con los puños.

La tesitura del encuentro no se modificó en absoluto a medida que se acercaba el fin de la primera parte. Lucero volvió a probar desde 20 metros después de un pase largo de Obregón, pero la pelota picó de más y su ejecución pasó por encima del travesaño. El Guerrero replicó con una obra de arte de Alcaraz, que sacó un latigazo a la salida de un córner y no convirtió de milagro. Di Martino también erró lo imposible: de primera, metió un giro en el área chica y de manera insólita no logró estampar el 1-0.

Antes del pitazo del juez, el dueño de casa tuvo un par más. Giménez arremetió por el sector derecho, centró rasante hacia atrás y Mendoza no pudo ajustar su tiro. Cipo, entendiendo que el partido se le complicaba, se adelantó unos metros y la postura ofensiva rindió frutos: a Trejo le faltaron centímetros para poner en ventaja a su equipo y Ojeda le sacó a Obregón un tanto cantado.

En el complemento, los de Parola pudieron haber tenido a favor un penal que el árbitro omitió: Manchiafico se trepó encima de Acevedo y Gustavo Benítez no consideró que la acción era de infracción. Poco después, Romero pateó mal un tiro libre y Alcaraz volvió a hacer uso del recurso de la media distancia sin suerte.

El complemento del descontrol: del golazo de Romero a la expulsión de Trejo

Los de Fabián Enríquez tuvieron un par de aproximaciones sin demasiada profundidad, abusando del envío aéreo, aunque supieron alejarse de su propio arco. Así y todo, el local pudo haber marcado el primero por intermedio de Di Martino, que le pegó mordido y pecó de ineficaz. Con el termómetro registrando 39 grados de térmica a las 20.30, el empate no era mal negocio.

Pero Sol de Mayo, que venía demostrando ser más, lo reflejó en el tanteador: Giménez bajó la pelota con calidad por izquierda, Romero arqueó el cuerpo y colgó su remate al ángulo. Poco pudo hacer Crespo ante el golazo que, a los 75 minutos del cotejo, movió el avispero.

"José Romero"



Por el gol del jugador de Sol de América de Formosa ante Cipolletti. pic.twitter.com/l8lvAvtqwG — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) September 27, 2026

Para colmo, uno de los mejores jugadores del Capataz hizo una falta innecesaria sobre la raya y se fue expulsado por doble amarilla: Trejo, autor de las acciones más destacadas del Albinegro, también se perderá la vuelta en Río Negro. De esa acción a balón parado, Olmedo tiró un taco y casi se mete en el segundo poste. La buena noticia para Cipolletti es que define de local y que tan solo lo separa un gol del objetivo. La serie, pese al traspié, está completamente abierta.

El resumen de Sol de América-Cipolletti

Formación de Sol de América: Matías Astrada; Ángel López, Facundo Pardo, Marcos Ojeda, Agustín Villasanti; José Romero, Alan Alcaraz, Sebastián Giménez, José Cabañas; Facundo Mendoza y Bruno Di Martino. DT: Ricardo Parola.

Formación de Cipolletti: Facundo Crespo; Nicolás Trejo, Cristian González, Víctor Manchafico, Nehuén García; Andrés Almirón, Marcos Pérez, Brandon Obregón, Gonzalo Lucero; Martín Peralta y Federico Acevedo. DT: Fabián Enríquez.

Estadio: Sol de América.

Gol: José Romero (73').

Expulsado: Nicolás Trejo (81').

Árbitro: Gustavo Benítez.

Transmisión: LPF Play.