Todo abierto: Cipo perdió ante Sol de América en Formosa en un partido bravísimo
El Albinegro fue menos que su rival en el norte y la sacó barata: con un gol de diferencia, se define todo en Río Negro.
Sol de América venció 1-0 a Cipo en Formosa por la ida de los cuartos de final del Federal A, en un partido intenso que tuvo varias situaciones de gol y terminó con polémica. José Romero marcó un golazo a los 30 minutos del complemento y le dio el triunfo al conjunto local, mientras que el Albinegro sufrió la expulsión de Nicolás Trejo. La serie quedó abierta y se definirá el próximo fin de semana en Río Negro.
La crónica de Sol de América-Cipolletti
Un primer tiempo parejo, con Sol de América dominando
Cipo no salió a defenderse a Formosa: en menos de cinco minutos, tuvo dos ocasiones claras para abrir el marcador. La primera fue de Andrés Almirón, que se la jugó con la personal, se metió en el área rival y no pudo definir ante la atorada de Matías Astrada. Al rato, Martín Peralta capitalizó un error de cálculo de Marcos Ojeda y quedó mano a mano con el arquero, pero su remate se fue apenas al lado del palo. El local respondió con un disparo de media distancia de Mendoza y otro tiro de Alcaraz desde lejos.
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Con el correr de los minutos, Sol de América ganó en intensidad y empezó a reflejarlo en chances concretas. Tras una interesante acción colectiva, Romero le bajó el balón a Cabañas, que no ajustó bien su tiro de volea. La visita también probó con Lucero y mediante un centro de Obregón que Astrada sacó con los puños.
La tesitura del encuentro no se modificó en absoluto a medida que se acercaba el fin de la primera parte. Lucero volvió a probar desde 20 metros después de un pase largo de Obregón, pero la pelota picó de más y su ejecución pasó por encima del travesaño. El Guerrero replicó con una obra de arte de Alcaraz, que sacó un latigazo a la salida de un córner y no convirtió de milagro. Di Martino también erró lo imposible: de primera, metió un giro en el área chica y de manera insólita no logró estampar el 1-0.
Antes del pitazo del juez, el dueño de casa tuvo un par más. Giménez arremetió por el sector derecho, centró rasante hacia atrás y Mendoza no pudo ajustar su tiro. Cipo, entendiendo que el partido se le complicaba, se adelantó unos metros y la postura ofensiva rindió frutos: a Trejo le faltaron centímetros para poner en ventaja a su equipo y Ojeda le sacó a Obregón un tanto cantado.
En el complemento, los de Parola pudieron haber tenido a favor un penal que el árbitro omitió: Manchiafico se trepó encima de Acevedo y Gustavo Benítez no consideró que la acción era de infracción. Poco después, Romero pateó mal un tiro libre y Alcaraz volvió a hacer uso del recurso de la media distancia sin suerte.
El complemento del descontrol: del golazo de Romero a la expulsión de Trejo
Los de Fabián Enríquez tuvieron un par de aproximaciones sin demasiada profundidad, abusando del envío aéreo, aunque supieron alejarse de su propio arco. Así y todo, el local pudo haber marcado el primero por intermedio de Di Martino, que le pegó mordido y pecó de ineficaz. Con el termómetro registrando 39 grados de térmica a las 20.30, el empate no era mal negocio.
Pero Sol de Mayo, que venía demostrando ser más, lo reflejó en el tanteador: Giménez bajó la pelota con calidad por izquierda, Romero arqueó el cuerpo y colgó su remate al ángulo. Poco pudo hacer Crespo ante el golazo que, a los 75 minutos del cotejo, movió el avispero.
Para colmo, uno de los mejores jugadores del Capataz hizo una falta innecesaria sobre la raya y se fue expulsado por doble amarilla: Trejo, autor de las acciones más destacadas del Albinegro, también se perderá la vuelta en Río Negro. De esa acción a balón parado, Olmedo tiró un taco y casi se mete en el segundo poste. La buena noticia para Cipolletti es que define de local y que tan solo lo separa un gol del objetivo. La serie, pese al traspié, está completamente abierta.
El resumen de Sol de América-Cipolletti
Formación de Sol de América: Matías Astrada; Ángel López, Facundo Pardo, Marcos Ojeda, Agustín Villasanti; José Romero, Alan Alcaraz, Sebastián Giménez, José Cabañas; Facundo Mendoza y Bruno Di Martino. DT: Ricardo Parola.
Formación de Cipolletti: Facundo Crespo; Nicolás Trejo, Cristian González, Víctor Manchafico, Nehuén García; Andrés Almirón, Marcos Pérez, Brandon Obregón, Gonzalo Lucero; Martín Peralta y Federico Acevedo. DT: Fabián Enríquez.
Estadio: Sol de América.
Gol: José Romero (73').
Expulsado: Nicolás Trejo (81').
Árbitro: Gustavo Benítez.
Transmisión: LPF Play.
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