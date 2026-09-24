Facundo Crespo y Alex Verón, otra vez a Formosa: del viaje eterno a una nueva ilusión

Los arqueros eran parte del equipo en la serie ante Sol de América de 2024. Ambos recuerdan el extenso viaje, el calor formoseño y una eliminación que ahora buscarán cambiar por otra historia.

Formosa es el próximo destino de Cipo y hay dos integrantes del plantel que conocen muy bien el destino. Facundo Crespo y Alex Verón estuvieron allí hace dos años, cuando el Albinegro visitó a Sol de América por la Reválida del Federal A . Ahora, regresarán en un contexto completamente diferente y por los cuartos de final en la pelea por el primer ascenso.

Los dos arqueros, junto a Yago Piro , son los únicos sobrevivientes de aquel plantel. El defensor no pudo disputar aquella serie por una lesión, mientras que los goleros vivieron desde adentro una llave que comenzó con un empate sin goles en La Visera y terminó con derrota 3 a 1 en el norte del país .

El recuerdo aparece, pero el presente es mas firme y así lo entiende Crespo. “Arrancamos el sábado haciendo regenerativo cuando llegamos, tuvimos el domingo libre y el lunes arrancamos en el gimnasio. Ayer ya estuvimos más metidos en lo futbolístico. Estamos tranquilos, con los pies sobre la tierra. Sabemos que tenemos un partido importante en Formosa y primero hay que ocuparse de ese”, le aseguró el referente a LM.

La preparación tuvo una particularidad: ocurre que el plantel viene de realizar uno de los viajes más largos en kilómetros pero de los más cómodos de la temporada para jugar ante Juventud Antoniana, y la dirigencia trabaja para evitar lo del 2024: la ruta. “De aquel viaje me acuerdo que fueron 34 horas en colectivo, fue bastante largo. Ellos fueron bastante superiores en su cancha. Estuvo caluroso y ya estuvimos viendo que el domingo van a hacer 40 grados”, repasó.

El calor es una de las complicaciones que presenta el estadio rival.

El viaje a Salta dejó una realidad diferente. “No fue muy cansador, fueron dos horas de avión más alguna hora de espera, pero fue uno de los viajes más cortos que tuvimos. No hubo mucho desgaste desde lo físico y ya están todos al pie del cañón para trabajar bien esta semana”, explicó.

La intención de la dirigencia fue repetir la modalidad aérea para llegar a Formosa, algo que finalmente se acabará llevando a cabo en dos tandas. El operativo representa un esfuerzo económico importante, algo que el plantel conoce puertas adentro. “La dirigencia hace lo posible para viajar en avión. No es nada fácil, pero sabemos del esfuerzo tremendo que hacen para la comodidad nuestra. Nosotros trabajamos en lo que corresponde para sacar un buen resultado”, destacó el 1.

Un viaje que Alex Verón no olvidó

Si Crespo repasó apenas la experiencia en Formosa, Alex Verón todavía conserva imágenes precisas de aquella vivencia. "Me acuerdo bastante. No fue un viaje muy positivo, tuvimos que viajar en colectivo y fueron más de 30 horas. Se hizo eterno. A eso se le sumó el calor cuando llegamos", sostuvo.

"Es un lugar con mucha humedad también. Cuesta sostener el aire, por lo menos me pasó a mí, parecía que estaba sofocado todo el tiempo”, agregó.

El arquero también tiene presente el escenario que volverán a visitar, el Estadio Sol de América. “Recuerdo una cancha difícil. Es un club que dentro de todo mete gente, es difícil y competitivo. Cuando fuimos nos tocó perder, ahora el contexto es totalmente distinto. Esta vez vamos en avión y eso ya es una gran ventaja”, aseguró.

Pero entre los recuerdos futboleros y las dificultades del viaje también quedó una postal bastante particular. “Cuando salíamos a caminar veíamos una cantidad de lagartijas pasar por la calle o en las paredes. Eso me llamó poderosamente la atención”, contó entre risas.

“De todas maneras, Formosa es un lugar atractivo, no me disgustó el paisaje, pero fue bastante complicado desde que salimos de Cipolletti hasta que volvimos”, reafirmó.

"Fue muy complicado desde que salimos de Cipolletti", recordaron.

Dos años después, el destino vuelve a ser el mismo. Sin embargo, el guardameta encuentra diferencias importantes en el equipo que emprenderá este nuevo desafío. “La expectativa es ir, ganar y traerse un resultado positivo de allá. A nivel equipo tenemos bastante más equipo que aquella vez, así que estoy confiado con lo que podamos llegar a hacer el domingo”, aseguró.

Crespo, unido en el mismo mensaje, sabe que Cipo terminó mejor ubicado que Sol de América y tendrá la posibilidad de definir en La Visera, pero en el primer chico deberán estar serenos. “Somos conscientes de la ventaja que tenemos, pero hay que ser inteligentes. Obviamente tenemos que tratar de mantener el arco en cero, que es lo fundamental en estas etapas, y hacer nuestro juego”, sostuvo.

En 2024 fueron más de 30 horas arriba de un colectivo, un calor agobiante y un regreso con la eliminación consumada. Dos años después, Crespo y Verón vuelven a preparar los guantes para Formosa.