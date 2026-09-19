De Salta a La Visera: Cipo regresó clasificado y tuvo un recibimiento especial

El albinegro regresó con la clasificación a cuartos de final del Federal A y homenajeado en el ingreso a la ciudad.

Cipo volvió de Salta con el objetivo cumplido y apenas pisó la ciudad se encontró con su gente. Este sábado al mediodía, hinchas albinegros se acercaron hasta el sector del ex peaje , a metros de finalizar el puente carretero, para recibir al plantel que consiguió la clasificación a los cuartos de final del Torneo Federal A .

“Cuando bajamos del avión estábamos un poco dormidos y empezamos a hablar, decíamos que quizás los hinchas nos iban a esperar, así como cuando habían acompañado en la ida”, dijo a LM Víctor Manchafico .

Los jugadores no estaban errados. Banderas, camisetas, bocinazos y el habitual repertorio albinegro coparon y acompañaron el regreso. “Imaginábamos que por el resultado y la clasificación, podían estar un poco más eufóricos, pero no sabíamos con qué nos íbamos a encontrar”, agregó.

Cuando apareció el colectivo, la espera se transformó en fiesta. La explanada del ex peaje y la ruta de ingreso a la ciudad fue albinegra por algunos minutos. “Cuando nos acercamos al puente empezamos a sentir el ruido y a ver a la gente. Durante el viaje habíamos visto algunos videos que subieron los hinchas. Se veía que se estaban reuniendo en ese sector”, contó.

Con este marco, el colectivo frenó y los jugadores se encontraron con los hinchas para celebrar. “En el puente paró el colectivo, bajamos un ratito y festejamos con ellos. Prácticamente se cortó el puente y no podía pasar el resto de la gente. Después nos subimos y seguimos hasta el estadio”, repasó.

Así como en la ida, también hubo caravana. “Los hinchas nos acompañaron en sus autos durante todo el trayecto. Cuando llegamos a La Visera también había gente esperándonos”, añadió.

La escena tuvo una carga especial porque resumió una semana que volvió a movilizar al mundo albinegro. La gente había despedido al plantel en el aeropuerto de Neuquén antes de su partida rumbo a Salta y, después de la clasificación, salió otra vez a su encuentro para acompañarlo en el regreso.

Esta vez los motivos sobraron para volver a encontrarse. Cipo derrotó 2 a 0 a Juventud Antoniana en el Pistoia y aseguró su lugar entre los ocho equipos que continuarán peleando por el primer ascenso a la Primera Nacional. “Todo el viaje fue lindo. Desde la ida, cuando nos acompañaron hasta el aeropuerto, y el partido también. Era un partido muy importante y lo ganamos, seguían las sensaciones lindas”, señaló.

El partido tenía clima de final para el equipo de Fabián Enríquez. Cipolletti llegó a Salta dependiendo de sí mismo: una victoria le permitía clasificarse sin mirar ningún otro resultado.

Ahora deberá esperar. Este domingo desde las 15 se completará la última fecha en simultáneo con Huracán Las Heras-Atenas, Alvarado-Olimpo y Villa Mitre-Kimberley. Con esos resultados quedará determinada la posición definitiva de Cipo y, a partir del orden final de ambas zonas, también su rival para los cuartos de final. Las series serán de ida y vuelta.

Pero antes de conocer el próximo rival, el equipo pudo disfrutar de una imagen que hacía tiempo no se veía. La recepción en el puente devolvió al hincha una postal cargada de emoción y conectó este presente con uno de los recuerdos más fuertes de la historia reciente del club. “Vimos que la gente está muy ilusionada y nosotros también. Ojalá le podamos seguir regalando alegrías, llegar hasta la última instancia y jugar la final”, concluyó.

Una imagen que hizo viajar al 2015

Para encontrar una escena similar hay que retroceder un poco más de una década. En julio de 2015, Cipolletti consiguió uno de los triunfos que todavía están en la memoria del hincha: derrotó 3 a 1 a Independiente de Neuquén como visitante, con goles de Rodrigo “Petróleo” Herrera, Matías Sosa y Marcos Carrasco.

Después de aquel partido, los hinchas fueron al encuentro del plantel y acompañaron al colectivo en caravana por el puente viejo camino a Cipolletti. La movilización fue tan grande que provocó importantes demoras sobre la Ruta 22 y el tránsito recién recuperó la normalidad varias horas después.

Esta vez no hubo un clásico ganado del otro lado del río, pero sí una clasificación conseguida a más de 1.600 kilómetros de casa. La gente volvió a salir a la ruta para recibir a Cipo. Volvió a cantar, a esperar y a acompañar al plantel en una caravana que transformó el regreso en una celebración colectiva.