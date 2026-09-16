Viaje en avión y televisación especial: Cipo arma el bolso para volar a Salta.

El Albinegro visitará a Juventud Antoniana el viernes desde las 21. Viajará en avión el jueves por la tarde.

La Fase Campeonato del Federal A llega a su fin este fin de semana y la novena jornada tendrá definiciones importantes. Cipo será uno de los primeros en salir a la cancha y lo hará con la posibilidad de conseguir la clasificación a los playoffs , más allá de lo que suceda el domingo en el resto del grupo B de la zona Campeonato .

El Albinegro visitará a Juventud Antoniana en Salta el viernes desde las 21, en el Fray Honorato Pistoia . El encuentro tiene una particularidad, ya que fue uno de los compromisos que comenzó a diagramarse desde que se conoció el fixture del Nonagonal, mucho antes de saber que Cipolletti llegaría a la última jornada con posibilidades concretas de avanzar.

Cabe destacar que Juventud Antoniana tiene como costumbre disputar sus partidos como local los viernes por la noche. Sin embargo, la situación particular de la última fecha abrió la posibilidad de modificar la agenda. Antes de que Cipolletti recibiera a Alvarado en La Visera de Cemento comenzó a mencionarse que el encuentro entre salteños y rionegrinos podía trasladarse al domingo.

La versión tomó fuerza durante los 90 minutos ante el Torito, y más cuando el Capataz acariciaba una victoria que podía dejarlo mejor posicionado para la definición en búsqueda de un lugar en los playoffs. Una vez terminado el encuentro se mantuvo lo que estaba diagramado desde hacía varias semanas: Cipo jugaría el viernes en Salta.

Omar Novoa

Un acuerdo que comenzó 45 días antes

Apenas conocieron la hoja de ruta y con los primeros partidos jugados, comenzó una gestión entre ambas instituciones pensando en acortar las horas de viaje y achicar gastos. Allí apareció la posibilidad del avión.

“Las gestiones de la dirigencia comenzaron 45 días antes de la fecha con Antoniana. Con el presidente Segura pactamos jugar el viernes 18. El principal motivo fueron los costos, y la decisión de viajar en avión”, sostuvo Marcelo Bastías, presidente de la Subcomisión de Fútbol de Cipolletti.

Sebastián Fariña Petersen

Ambas instituciones llegaron a un acuerdo y elevaron formalmente el pedido al Consejo Federal. En ese momento nadie sabía cómo llegaría cada uno a la novena fecha. Mucho menos que Cipo tendría que subirse al avión rumbo a Salta todavía con la clasificación en juego.

La logística

El acuerdo también permitió que Cipolletti cerrara con tiempo uno de los viajes más largos de la temporada. La delegación partirá desde el Aeropuerto Internacional Presidente Perón de Neuquén el jueves 17 a las 18:45, en un vuelo directo hacia Salta.

El partido será el viernes a las 21 y el regreso está previsto para el sábado después de las 9:30, con arribo a Neuquén cerca del mediodía. Con esta estructura armada para el Capataz iba a ser difícil cambiar las reservas de los aéreos y la hotelería. De hecho, la institución alquiló un colectivo para moverse por la ciudad del norte.

La única duda pasó durante las últimas semanas por quiénes integrarían la delegación. Fabián Enríquez esperó hasta después de la octava fecha para terminar de definir los 20 futbolistas que viajarán al norte argentino.

El escenario tampoco será el que se imaginaba cuando comenzó el campeonato. Juventud Antoniana disputó parte de la temporada como local en el Padre Ernesto Martearena, pero durante el desarrollo del Federal A la situación cambió. Por el pedido y la presión de hinchas y socios, el Santo regresó a su casa, el Fray Honorato Pistoia, ubicado en Lerma y San Luis.

LPF Play eligió el partido de Cipo en Salta y amplió sus transmisiones

Cipolletti volverá a estar bajo la mirada de LPF Play en uno de los partidos más importantes de la temporada. Después de haber seleccionado el encuentro del último fin de semana ante Alvarado de Mar del Plata en La Visera de Cemento, la plataforma repetirá con el Albinegro y transmitirá el duelo del viernes frente a Juventud Antoniana, en Salta, por la última fecha de la Zona Campeonato.

La decisión vuelve a dejar afuera de la televisación a Canal 10, que acompañó a Cipolletti durante gran parte de la temporada y ya había sido desplazado en la octava jornada, cuando LPF Play eligió transmitir el cruce ante el Torito.

Esta vez, la elección no sorprende por todo lo que habrá en juego. Cipo llegará al Fray Honorato Pistoia con posibilidades de meterse en los playoffs por el primer ascenso y será uno de los protagonistas de un fin de semana cargado de definiciones en el Federal A.

De cuatro a cinco partidos

Desde su desembarco en la segunda parte del campeonato, LPF Play venía seleccionando cuatro encuentros por jornada. Para el cierre del Nonagonal y la Reválida, la plataforma modificará ese esquema y ampliará su cobertura a cinco partidos, todos con algo importante en juego.

Uno de ellos será Juventud Antoniana-Cipolletti en Salta. Por la Zona Campeonato también fueron elegidos otros dos encuentros: en Pergamino, Douglas Haig recibirá a Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy, mientras que Alvarado será local de Olimpo en el José María Minella.

Por la Reválida, en tanto, fueron seleccionados Boca Unidos-Defensores de Puerto Vilelas y Juventud Unida-San Martín de San Luis. Ambos encuentros serán importantes para definir las posiciones de sus respectivas zonas de cara a los playoffs por el segundo ascenso.

Por otro lado, FOX mantendrá su esquema de una transmisión por fecha. El encuentro elegido será Mitre de Posadas frente a San Martín de Formosa, otro compromiso con protagonismo en la definición del campeonato.

De esta manera, entre ambas señales serán seis los partidos televisados durante una jornada decisiva del Federal A.

La cobertura regional, presente

La ausencia de Canal 10 en la transmisión televisiva no significa que los medios regionales dejen de acompañar al Capataz. Al igual que en la octava fecha, RTRN realizará su cobertura a través de LU19 AM 690, que estará presente en Salta para seguir al Albinegro durante la definición de la Zona Campeonato.

También viajará FM Master 105.5, que transmitirá desde la provincia norteña el partido entre Cipolletti y Juventud Antoniana.