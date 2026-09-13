Cipo necesita la victoria y recibe al puntero en La Visera

El Albinegro será local de Alvarado, este domingo, por la fecha 8 del Nonagonal. La previa de un partido que promete.

Cipo regresa a La Visera y recibe al puntero de la zona en un duelo cargado de emoción por la octava fecha de la Fase Campeonato . El Albinegro viene de sumar un punto ante Olimpo y el Torito , por su parte, venció a Atenas en un vibrante duelo en el Minella . Los de Fabián Enríquez necesitan sumar para meterse en playoffs y los de Martel , ya clasificados, no quieren aflojar para no perder beneficios en los cruces directos.

Este domingo, a partir de las 15:30 , comenzará a rodar la pelota tras la orden de Leandro Sosa Abrile . El juez de Pascanas contará con la asistencia de Emanuel Serale y Marcos David Guzmán . Enzo Gutiérrez , por su parte, completará la cuaterna arbitral.

Abrile es un árbitro que debutó esta temporada en la categoría y tiene un total de 25 partidos entre la Fase Regular , Campeonato y Reválida . Hasta el momento no dirigió a ninguna de las dos instituciones y este será su primer encuentro.

El Capataz de la Patagonia llega noveno en la tabla luego del empate ante Olimpo en condición de visitante. El equipo de la ciudad quedó de momento fuera de la zona de clasificación y en un lote ajustado, ya que Kimberley (4to), Villa Mitre (5to) y el Albinegro están igualados en puntos, los tres debajo de Atenas, tercero con 10. Para el Albinegro, ganar es casi una obligación en este contexto.

Omar Novoa

El Torito, por su parte, está puntero con 14 puntos y es el primer clasificado a los playoffs. En la semana, la institución adelantó que no vendría con suplentes ni con un mix a Cipolletti. Esto tiene que ver con el orden dentro de los cuatro clasificados, es decir que Alvarado buscará culminar primero esta instancia para no perder el beneficio de definir de local en los cruces.

Fabián Enríquez no contará en esta fecha con Nehuén García, quien alcanzó en Bahía Blanca la quinta tarjeta amarilla y deberá purgar una fecha de suspensión. La gran novedad para el equipo es la reincorporación de Federico Acevedo al plantel. Este viernes, el delantero volvió a sumarse a sus compañeros tras un común acuerdo luego de la separación del grupo por una situación contractual. El delantero será evaluado y podría estar dentro de los 20 para el domingo.

Alvarado vuelve a La Visera después de 8 años, luego del ascenso a la Primera B Nacional en 2019 y el posterior descenso, en 2025, al Federal A. La última vez que se enfrentaron fue en Mar del Plata, el 2 de noviembre de 2018, en un duelo que terminó empatado 1 a 1. En La Visera, el último encuentro fue el mismo año, pero el 14 de septiembre, donde los tres puntos se los quedó el Torito tras derrotar por primera vez en Cipolletti al Capataz por 1 a 0.

Cómo ver el partido de Cipo

El encuentro tendrá la transmisión por primera vez de LFPlay, la plataforma de streaming de AFA. Para poder seguir el encuentro, los hinchas y usuarios deberán descargar la aplicación. Con ello, Canal 10 de Río Negro no llevará adelante la habitual transmisión. Las transmisiones radiales estarán presentes, como siempre, a través de FM Master 105.5, junto a todas sus repetidoras, y LU19 AM690.

Cabe destacar que en esta jornada se cobrará un bono de $15.000 extra a la compra de la entrada y a todos aquellos que ingresen al estadio. Esto tiene como objetivo poder recaudar fondos y amortizar gastos de logística de lo que será el viaje en avión a Salta en la última fecha del Nonagonal.

La fecha se juega el domingo en su totalidad. A las 15 comienza la acción en Mar del Plata; allí, Kimberley enfrentará a Huracán Las Heras. A las 15:45, Argentino de Monte Maíz recibirá a Villa Mitre y, en Río Cuarto, a las 16:30, Atenas hará lo propio ante Juventud Antoniana. Olimpo tendrá fecha libre.

Federal A: Deportivo Rincón viaja a Mendoza y visita a FADEP

Deportivo Rincón está en el cierre de la Reválida sin presiones y volverá a enfrentar a FADEP en condición de visitante. El Depo afrontará el compromiso por la octava fecha de la Reválida en Russell, Mendoza, ante FADEP. El León es el escolta del grupo y ya salvó la categoría; los debutantes de la categoría están terceros y bien ubicados de cara a la clasificación.

El encuentro se jugará por la mañana, algo habitual en el conjunto amigo. A partir de las 11:30, José Díaz marcará el inicio del encuentro. El cordobés tendrá la asistencia de Juan Ignacio Roig y Federico Ojeda, mientras que Denis Chávez será el cuarto árbitro.

Fotos: Agustín Cortez, prensa Deportivo Rincón

El León del Norte Neuquino llega a esta fecha segundo con 12, cómodo en el lote de arriba y de un empate 1 a 1 frente a Costa Brava en Rincón de los Sauces.

FADEP, por su parte, está tercero con 11 y viene de empatar 1 a 1 ante Germinal en El Fortín. La última vez que se enfrentaron fue en la fase regular, por la fecha 11, en el Moisés Gómez. Aquel encuentro terminó empatado y sin goles.

La ida y el primer encuentro del historial fue en la jornada 2 en Mendoza. El duelo finalizó también empatado, pero con dos goles por lado. El encuentro tendrá la transmisión radial de La Primera AM 550, emisora que sigue la campaña del conjunto neuquino.

La fecha se juega el domingo en su totalidad. A las 11, Santamarina recibe a Costa Brava en Tandil; a las 15:30, en Rawson, Germinal enfrentará a Guillermo Brown. Media hora después, Sol de Mayo hará lo propio ante Juventud Unida en Viedma y San Martín ante Círculo Deportivo en Mendoza.