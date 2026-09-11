Otra vez en La Visera: la historia de Cipo y Alvarado antes de un duelo clave

El Albinegro recibirá al Torito por la octava fecha de la Zona Campeonato y volverán a enfrentarse después de casi ocho años. La última vez en Cipo fue victoria para el local.

El Albinegro recibirá al Torito por la octava fecha de la Zona Campeonato.

Cipolletti entró en el tramo final del Nonagonal donde cada punto pesa un poco más. Después de la fecha libre, el fixture le puso enfrente tres rivales cargados de historia y tres escenarios importantes para definir su futuro en el Federal A. El último fin de semana fue Olimpo en el Roberto Natalio Carminatti, donde Cipo rescató un empate. Ahora será el turno de otro viejo conocido.

El próximo domingo, el Torito volverá a la ciudad y no será solamente un reencuentro después de varios años. Alvarado llega como puntero y el Albinegro necesita ganar para llegar con vida y posibilidades de clasificación a la última jornada, cuando visite a Juventud Antoniana en Salta.

El reencuentro con los marplatenses comenzó a imaginarse desde el descenso del conjunto de Buenos Aires en 2025 y terminó de tomar forma cuando ambos consiguieron meterse en la Zona Campeonato, la disposición geográfica volvió a ponerlos frente a frente .

Para encontrar los últimos enfrentamientos hay que regresar a la temporada 2018/19. El más reciente fue el 2 de noviembre de 2018 en Mar del Plata. Aquella tarde terminaron 1-1, pleito en el que Emiliano López convirtió para Alvarado y Gustavo Tuti Del Prete hizo lo propio para Cipolletti.

La última vez en La Visera

Aquella temporada tenía enfrentamientos de ida y vuelta durante la etapa regular y el primer cruce se disputó el 14 de septiembre de 2018 en La Visera de Cemento. En dicha visita Alvarado se llevó los tres puntos.

Rodrigo Depetris apareció en el complemento para marcar el único gol de la tarde y darle el triunfo al conjunto dirigido por Mauricio Giganti sobre el Cipolletti de Víctor Zwenger. No fue una victoria más para los marplatenses: fue la primera vez que Alvarado consiguió ganar en La Visera.

Cipo manda en los cruces de la era moderna

La historia entre ambos tiene diferentes épocas: a mediados de los 90, la reestructuración del fútbol del interior modificó las categorías de ascenso y abrió una nueva etapa con la aparición del Torneo Argentino y, posteriormente, el Federal A.

Desde entonces, Cipolletti y Alvarado se enfrentaron en 12 oportunidades. El balance favorece al Capataz: seis victorias albinegras, dos triunfos de Alvarado y cuatro empates En La Visera la diferencia es todavía mayor. De los siete partidos disputados en Cipolletti durante esta etapa, el Albinegro ganó cuatro, empató dos y solamente perdió uno, el del 2018.

Una tarde de goles en 2012

El 21 de octubre de 2012, La Visera recibió uno de los primeros grandes enfrentamientos de esta nueva etapa. Era la décima fecha y los dos aparecían como protagonistas de la primera ronda.

El equipo dirigido por Rogger Morales terminó imponiéndose 3-1. Germán Weiner, Leopoldo Cisneros y Santiago Vergara marcaron para Cipolletti, mientras que Fabián Castillo descontó para el conjunto marplatense que por entonces era conducido por Gustavo Noto.

Un par de meses después, el 7 de abril de 2013, Cipo atravesaba la Reválida del Argentino A donde cada punto tenía un valor enorme. La permanencia estaba en juego y el equipo de Domingo Mingo Perilli respondió con una goleada.

El Capataz venció 4-0 a Alvarado. Germán Alecha y Santiago Vergara construyeron la ventaja durante el primer tiempo. En el complemento, Manolo Berra y Oscar Negri terminaron de sentenciar una victoria que permitió al Albinegro tomar aire y alejarse de la zona roja.

Unos meses después volvieron a encontrarse, el 22 de septiembre, ahora por el torneo 2013/14. Alvarado regresó a la calle O'Higgins y otra vez ganó Cipo. El equipo de Perilli se impuso 2-0 gracias a Bruno Weisser y Nahuel González y, además, le quitó el invicto al Torito que dirigía Carlos Miori.

El reencuentro de 2015

La distribución geográfica de las zonas hizo que durante 2014 no estuvieran frente a frente. El reencuentro llegó al año siguiente, el 28 de junio de 2015, por la fecha 15 del Federal A, empataron 1-1 en Cipolletti.

Aquella tarde tuvo una particularidad, los dos goles fueron de futbolistas de Alvarado. Francisco Molina abrió el marcador para la visita y, sobre el cierre del encuentro, Fernando Ponce convirtió en contra para establecer el empate del Capataz.

La última victoria de Cipo

Después volvió a interponerse un año sin enfrentamientos. Tras una derrota albinegra en Mar del Plata, el 28 de noviembre de 2017 llegó la revancha en la calle O'Higgins.

Cipolletti se impuso por la mínima con el gol de Jonathan Morales durante los primeros 45 minutos y fue suficiente para que el equipo del Ruso Homann se quedara con los tres puntos por la fecha 15 de la Zona 1.

Del otro lado estaba Mauricio Giganti, el mismo entrenador que un año más tarde conseguiría romper la racha negativa de Alvarado en La Visera y que terminaría llevando al club hacia la Primera Nacional.

El inolvidable 7-3

Pero si se habla de Cipolletti, Alvarado y La Visera hay un partido imposible de dejar afuera. Hay que viajar mucho más atrás, al 28 de enero de 1995, a un duelo que está en la retina de los hinchas, fanáticos e historiadores del futbol de ascenso.

El Torneo Argentino A prácticamente estaba de estreno y se disputaba la tercera fecha de la Ronda Campeonato. Aquella tarde quedó guardada entre los partidos con más goles de la historia albinegra en las categorías de ascenso.

Aquella fecha hubo 10 goles en La Visera: Cipolletti marcó 7 y Alvarado 3. El equipo dirigido por Miguel Ángel el Zurdo López protagonizó una verdadera lluvia de goles en la calle O'Higgins.

Pablo el Chala Parra convirtió por duplicado. Aníbal Iachetti, Fernando Iglesias, Juan Sánchez, Cesáreo Suárez y Emilio Kalujerovich completaron la goleada albinegra. Marcelo Ríos, Marcelo Botana y Antonio Gioffré anotaron para el conjunto marplatense dirigido por Edeverto Artero.

Alvarado, el Torito que se fue y volvió

Después del último enfrentamiento de 2018, Alvarado dejó de aparecer en el fixture de Cipolletti por una razón, la más ansiada por todos los clubes: dejar la categoría y dar un paso más tras lograr el ascenso un año después.

El equipo de Mauricio Giganti alcanzó por primera vez la Primera Nacional después de superar a San Jorge de Tucumán en la final de la Reválida. La ida había terminado 0-0 y la definición se trasladó al José María Minella. Emiliano López marcó de cabeza sobre el cierre del primer tiempo para establecer el 1-0.

Después llegó una de las imágenes más recordadas y polémicas del ascenso argentino. Con plenas disconformidades con las decisiones del juez Jorge Franklin, los futbolistas de San Jorge realizaron una protesta durante el complemento, se sentaron sobre el césped y posteriormente abandonaron el campo de juego. El partido no pudo continuar y Alvarado terminó celebrando un ascenso histórico.

Cipo y Alvarado jugaron por última vez en la temporada 2018/19.

Ese salto de categoría separó los caminos y los marplatenses permanecieron durante varias temporadas en la Primera Nacional, hasta que el descenso de 2025 volvió a colocarlo en el mismo escalón que Cipolletti.

La Visera de Cemento volverá a recibir al Torito en un partido que tendrá mucho más que historia en juego. Alvarado es el líder de la zona y el Albinegro tiene la necesidad de ganar ante su gente para seguir en la carrera por un lugar en los playoffs.