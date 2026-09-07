Almirón y su impactante gol a Olimpo: "Cerré los ojos y le metí bombazo"

El "8" de Cipo le dio un gran punto a su equipo con el disparo desde 35 metros que estampó el 1 a 1 definitivo.

Desahogo, felicidad, alivio. Sensaciones positivas que convivieron en la delegación de Cipo luego del empate 1 a 1 contra Olimpo en el Carminatti. El albinegro necesitaba sumar para depender de sí mismo en lo que viene y para eso tuvo que transpirar bastante, en el duelo válido por la séptima fecha de la zona Campeonato del Federal A .

Sufrió un gran gol de tiro libre de Brian Guille y la tarde estaba muy complicada, pero fue entonces que apareció uno de los volantes con más llegada en la categoría.

Andrés Almirón remató desde más de 35 metros, venció la estirada de Lungarzo y estableció el empate definitivo a 10' del final.

"Felicidad, sabíamos que no teníamos que perder, porque se nos alejaban muchísimo y quedábamos complicados, pero rescatar un punto de visitante es muy importante. Sabemos que nos quedan dos finales. Quedar libres la fecha pasada nos complicó bastante porque sumaron los que estaban abajo nuestro, pero nos quedan dos partidos y vamos a tratar de ganarlos", dijo el protagonista a LMCipolletti en zona de vestuarios.

"Recorto para adentro y cuando veo que me queda hermosa, cerré los ojos y le metí bombazo. Por suerte se clavó en el ángulo, el arquero es muy alto. Fue gol que es lo importante", agregó el chaqueño.

Un volante que siente el gol

Almirón llegó a Cipo en el inicio del 2025 y desde entonces se erigió como uno de los máximos anotadores. En la vigente temporada tardó algunos partidos en volver a convertir, pero se destapó hace algunas fechas y volvió a ser clave.

Cipo rescató un punto muy importante ante Olimpo, en Bahía Blanca. Fotos: Luis Amaolo

"No me vuelvo loco. Tenemos un equipo muy bueno, aguerrido, que va al frente, hoy lo demostramos. Lo del gol es lo de menos, el que hace el gol ganamos todos y si se pierde también perdemos todos", avisó.

Un dato que refleja el peso del tanto que marcó el chaqueño es que es el primero que le hacen a Olimpo en Bahía este año.

El Albinegro será local de Alvarado el próximo domingo, probablemente a las 15:30.

"Ahora tenemos que jugar de local con nuestra gente. Nos hacemos fuertes en nuestra cancha. Pedirles a ellos que vayan el domingo que viene a la cancha y nos alienten como siempre. Con el apoyo de todos vamos a sacar estos seis puntos", se entusiasmó.

Andrés Almirón y una celebración a la altura de su golazo. Fotos: Luis Amaolo

"Tenemos para soñar"

Yago Piro dio batalla desde la zaga y reconoció que el equipo no la pasó bien, pero sacó adelante el partido en Bahía: "Es un resultado que a nosotros nos viene muy bien, sabíamos que iba a ser un partido durísimo, que se iba a definir por detalles, creo que estuvimos bien. En el primer tiempo, los primeros 20', nos costó un poquito porque ellos nos salieron a presionar, pero después de eso creo que hicimos un buen partido y un golazo el que mete el Guacha (Almirón)".

Con este punto, Cipo se ganó el derecho a depender de sí mismo. Si derrota a Alvarado y a Antoniana en Salta, entrará entre los cuatro que van a cuartos y entre los cinco que jugarán la Copa Argentina del año que viene.

"Era fundamental. Sabíamos que si queríamos seguir peleando teníamos que llevarnos algo. Pero este grupo saca el pecho en los peores momentos. Tenemos un gran grupo, un gran equipo y todo para pelear. Vamos por buen camino y tenemos para soñar y con qué, así que vamos para delante", finalizó Piro.