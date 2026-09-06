Cipo sacó un puntazo ante Olimpo gracias al gol impresionante de Almirón

El Albinegro la pasaba mal y perdía, pero el chaqueño lo igualó en Bahía Blanca por la séptima fecha de la zona Campeonato.

Luego de tener fecha libre, Cipo volvió al ruedo en la zona Campeonato del Federal A y lo hizo nada menos que en el clásico ante Olimpo , por el séptimo capítulo del grupo B. El albinegro tuvo un partido complicado necesitaba sumar en Bahía Blanca para mantener las chances de clasificación a los cuartos de final.

Brian Guille abrió la cuenta en la etapa inicial con un golazo de tiro libre, pero Andrés Almirón apareció con otro gol clave para el conjunto rionegrino en el complemento. El chaqueño marcó un golazo desde más de 30 metros y estableció el resultado final.

El albinegro llegó a las últimas dos fechas de la segunda fase dependiendo se sí mismo para entrar a los cuartos de final por el primer ascenso y la Copa Argentina del año que viene.

Crónica de un puntazo

Cipo se plantó en el Roberto Carminatti con sus armas y, pese a que el partido arrancó trabado en el mediocampo, llegó a contar con un remate de Marcos Pérez desde lejos.

Sin embargo, Olimpo empezó a crecer desde el juego y Cristian Amarilla tuvo la primera clara para el local, con un disparo de media distancia que pasó por encima del travesaño. Cuando el duelo era parejo, el árbitro Diego Novelli cobró una dudosa falta en la medialuna a favor del Aurinegro, una ventaja demasiado sensible cuando del otro lado hay jugadores de otra categoría.

Entonces, Brian Guille frotó la lámpara: tiro libre al ángulo y 1-0 antes de los 10 minutos.

"Masterclass"



Porque el jugador de Olimpo Braian Guille nos enseña como patear un tiro libre.



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El Capataz recuperó la pelota luego del baldazo de agua fría, pero tuvo dificultades para encontrar profundidad e hilvanar pases. De hecho, los bahienses estuvieron muy cerca de ampliar la ventaja con otra ejecución cruzada de Guille que Facundo Crespo pudo manotear a tiempo. Enríquez, mientras tanto, advirtió a la zaga por una serie de desatenciones en el fondo.

Al cabo de media hora de compromiso, el desarrollo no varió demasiado: la visita sufrió más de la cuenta el flojo nivel de Almirón y Lucero, que no pudieron imponerse a la hora de la gestación. Por eso, Cipo intentó por los costados y de a ratos abusó de los envíos aéreos, que casi nunca fueron precisos. Así, le costó lastimar al equipo de Carlos Mungo, sólido en el fondo.

En ese contexto, Nehuén García cosechó su quinta amarilla y deberá purgar una fecha de suspensión.

Joaquín Susvielles estuvo cerca del segundo en un contragolpe, pero la definición le salió a las manos de Crespo y Guille volvió a avisar con un recorte hacia adentro y otro disparo de zurda que pasó cerca.

Antes del final de la etapa inicial, la visita avisó con su primera llegada del encuentro. Tras un córner, Andrés Almirón se encontró con una buena respuesta de Lungarzo.

Ya en el complemento, el trámite fue un poco más parejo pero siempre el local fue más peligroso. En otro tiro libre, Guille intentó por abajo de la barrera y la pelota salió al lado del palo izquierdo de Crespo.

Cuando la tarde parecía tener un destino adverso, apareció uno de los mejores jugadores de Cipo de esta década. Tras un pelotazo largo, Andrés Almirón agarró la pelota a casi 40 metros del arco y metió un derechazo fenomenal que hizo estéril el vuelo de Lungaro y desató la alegría albinegra.

Olimpo salió con todo a buscar la victoria y generó otras tres chances, pero le faltó puntería y el Capataz aguantó el empate con uñas y dientes.

El pitazo final de Novelli selló el muy buen punto que sumó el conjunto rionegrino pensando en lograr los dos objetivos de esta parte del año.

SÍNTESIS

Olimpo: Juan Pablo Lungarzo; Cristian Chimino, Néstor Moiraghi, Martín Ferreyra y Luciano Lapetina; Cristian Amarilla, Agustín Stancato, Marcelo Olivera y Brian Guille; Manuel Vargas y Joaquín Susvielles. DT: Carlos Mungo

Cipo: Facundo Crespo; Nicolás Trejo, Yago Piro, Cristian González y Nehuén García; Andrés Almirón, Marcos Pérez, Gonzalo Lucero y Maxi López; Nicolás Peralta y Nahuel Luna. DT: Fabián Enríquez

Gol: PT 9 Guille (O). ST 34 Almirón (C).

Cambios: ST, al inicio, Federico González por Susvielles (O), 17 Enzo Vallejos y Brandon Obregón por Lucero y García (C), 19 Tobías Fernández por Vargas (O), 23 Leandro Vella por Luna (C), 36 F. Pettineroli y V. Manchafico por Peralta y López (C), 37 Cristian Ibarra y Enzo Coacci por Amarilla y Stancato (O).

Árbitro: Diego Novelli

Cancha: Roberto Carminatti, Bahía Blanca