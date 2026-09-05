Búsqueda desesperada de un nene de cuatro años tras un accidente en un canal de riego
El siniestro vial tuvo lugar en la madrugada de este sábado y dejó a una familia sumergida. Los padres pudieron salir, pero el niño sigue desaparecido.
Un operativo de búsqueda se desplegó desde la madrugada en Fernández Oro, después de que un automóvil con una familia a bordo cayera a un canal de riego a la altura del Puente de Fierro. El menor, de apenas cautro años, permanece sin ser encontrado.
De acuerdo a las primeras informaciones, el vehículo circulaba con los padres y su hijo cuando, por causas aún no establecidas, cayó dentro del canal de riego. La escena se tornó dramática apenas ocurrido el hecho, en medio de la oscuridad de la madrugada.
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Tras la caída, los adultos consiguieron escapar del auto y salir del agua por sus propios medios. Sin embargo, pese a los intentos inmediatos, el pequeño no apareció junto a ellos y quedó desaparecido dentro del canal desde ese momento.
Un operativo intenso desde las 4:30
Desde las 4:30 de la madrugada, Bomberos, personal policial y equipos de emergencia trabajaron sin pausa en tareas de rastrillaje sobre el canal. La oscuridad y las difíciles condiciones del sector complicaron cada etapa de la búsqueda del menor.
El automóvil quedó parcialmente hundido entre el agua y la vegetación del canal, lo que dificultó el acceso de los rescatistas al lugar exacto de la caída. Aun así, todos los esfuerzos se enfocaron en localizar cuanto antes al niño.
La búsqueda avanzó hacia el río
Fuentes policiales confirmaron a LM Cipolletti que el operativo se reorientó con el correr de las horas hacia el río, lo que indicó que la corriente sobre el canal pudo haber desplazado al menor más allá del punto donde cayó el auto.
Hasta el momento, no se conocieron precisiones oficiales sobre la identidad de la familia ni sobre las causas que provocaron la caída del vehículo al canal. El operativo de rastrillaje se mantiene activo, con la búsqueda del menor como prioridad absoluta.
Los equipos de emergencia continúan desplegados en el sector, recorriendo el canal y sus adyacencias.
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