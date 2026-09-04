Operativo Audi: desbaratan una red de narcotráfico que operaba en el Alto Valle

La Policía de Río Negro encontró 5,499 kilos de cocaína ocultos en un Ford Focus secuestrado durante una investigación que operaba en el Alto Valle y Bariloche. La curiosa maniobra para esconder la droga.

La policía rionegrina logró desmantelar una red de narcotráfico que operaba en el Alto Valle y la Cordillera.

La investigación contra una organización dedicada al narcotráfico en Río Negro tuvo un nuevo avance luego de que la Policía encontrara casi 5,5 kilos de cocaína escondidos en un automóvil que había sido secuestrado meses atrás.

El procedimiento forma parte de la continuidad del denominado Operativo “Audi” , una investigación que demandó 13 meses de trabajo y permitió reconstruir parte del funcionamiento de una organización que operaba entre distintas localidades del Alto Valle y Bariloche .

El nuevo hallazgo se produjo después del análisis de información obtenida durante los primeros procedimientos. Los investigadores detectaron indicios que permitieron sospechar que uno de los vehículos secuestrados podía contar con un compartimiento especialmente preparado para ocultar estupefacientes.

La droga estaba escondida en un compartimiento oculto

A partir de esa hipótesis, los efectivos volvieron a revisar un Ford Focus que había sido incautado durante la investigación. Para profundizar la requisa utilizaron tecnología especializada y recurrieron al perro detector de narcóticos “Máximo”.

Durante la inspección localizaron un espacio acondicionado debajo de la zona de la luneta trasera del vehículo. En ese lugar había cinco paquetes rectangulares que contenían un total de 5,499 kilos de cocaína.

Según se informó, los paquetes estaban cubiertos con grasa roja, papel carbónico y cinta de embalar. Este mecanismo habría sido utilizado para dificultar la detección del cargamento durante eventuales controles o inspecciones sobre el automóvil.

Los envoltorios también presentaban distintos logos identificatorios. Esas marcas quedaron incorporadas como elementos de interés para la investigación judicial, que continúa con el objetivo de establecer el origen y destino de la droga.

Cómo comenzó la investigación contra la banda

El procedimiento representa una nueva etapa del Operativo “Audi”, que tuvo su primer golpe importante en mayo pasado, cuando se realizaron nueve allanamientos simultáneos en Río Negro.

De ese total, ocho procedimientos se concretaron en Allen y otro tuvo lugar en Bariloche. Durante aquellos operativos, los investigadores secuestraron 1,6 kilos de cocaína y 1,1 kilos de marihuana, además de armas de fuego.

También fueron incautados vehículos, dinero en efectivo y teléfonos celulares. El análisis posterior de esos dispositivos permitió a los investigadores obtener información relevante sobre la estructura de la organización y sus posibles integrantes.

La pesquisa permitió identificar diferentes funciones dentro de la banda investigada, vinculadas con el abastecimiento, el traslado y la distribución de sustancias. El análisis de las comunicaciones fue determinante para avanzar sobre nuevas líneas de investigación.

Nuevos procedimientos en Allen y General Roca

El trabajo desarrollado después de los primeros allanamientos permitió concretar nuevas medidas judiciales. En ese marco, se realizaron procedimientos adicionales en Allen y también requisas dentro de unidades penitenciarias ubicadas en General Roca.

Durante esas intervenciones se secuestraron teléfonos celulares y otros elementos considerados de interés para la causa. Los investigadores buscan determinar si existe una conexión entre los distintos involucrados y las operaciones de distribución detectadas.

La investigación continúa bajo intervención de la Justicia Federal. Los elementos obtenidos durante los procedimientos serán analizados para determinar nuevas responsabilidades y avanzar en la identificación de otros integrantes que pudieran formar parte de la estructura.

El Gobernador destacó el operativo contra el narcotráfico

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, destacó el resultado alcanzado por la Policía provincial, el Ministerio de Seguridad y Justicia y la Justicia Federal, y remarcó la continuidad de las acciones contra las organizaciones narco.

El mandatario sostuvo que la lucha contra el narcotráfico constituye una decisión política de su gestión y aseguró que la provincia continuará utilizando las herramientas disponibles para perseguir a las organizaciones criminales.

En ese sentido, Weretilneck planteó que el objetivo es avanzar sobre las estructuras de las bandas y evitar que las sustancias lleguen a las calles de las distintas ciudades rionegrinas.

El resultado del procedimiento es producto de una investigación prolongada que combinó inteligencia criminal, análisis de información, tecnología especializada y trabajo operativo. La coordinación entre distintos organismos permitió profundizar una causa que todavía permanece abierta.