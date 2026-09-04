Tragedia en la Ruta 22: una pareja de Allen murió tras un choque cerca de Río Colorado

El siniestro ocurrió el jueves sobre la Ruta 22. Una mujer falleció en el lugar y su pareja murió horas más tarde en el hospital de la localidad.

Un siniestro vial registrado durante la tarde del jueves 3 de septiembre sobre la Ruta Nacional 22 , en cercanías de Río Colorado , dejó como saldo dos personas fallecidas. Las víctimas eran vecinas de la localidad de Allen y se desplazaban a bordo de un automóvil Mercedes Benz .

El hecho se produjo alrededor de las 19:40 . En una primera instancia se informó sobre una persona fallecida y otros heridos, pero con el transcurso de las horas las autoridades confirmaron el deceso del segundo ocupante del vehículo.

Las víctimas fueron identificadas como Mónica Beatriz García , de 72 años , y Martín Carlos Antonio , de 81 años . La mujer, oriunda de General Roca y radicada desde hacía varios años en Allen , murió de forma instantánea en el lugar. Por su parte, el hombre fue trasladado al hospital de Río Colorado , donde se constató su fallecimiento a las 21:52 .

Trabajo de peritos y corte de tránsito

Según la información policial, la pareja circulaba en dirección desde Río Colorado hacia Choele Choel. El otro vehículo involucrado fue una camioneta Toyota Hilux, conducida por un hombre de 39 años procedente de Puerto Madryn, quien viajaba solo y también debió ser derivado al centro de salud local.

Hasta el momento no se ha precisado de manera oficial la mecánica del choque. En el sitio del accidente trabajó personal policial junto a peritos accidentológicos para determinar cómo se produjo el impacto. Por disposición judicial, la Ruta 22 permaneció con interrupción total en ambos carriles a partir de las 22:30 para el desarrollo de las tareas periciales.