Acusado de intento de femicidio seguirá en prisión preventiva aunque la víctima se arrepintió

El hombre está imputado por rociar con combustible a su pareja para intentar quemarla. La mujer dio una nueva versión, pero la desestimaron.

El acusado por intento de femicidio permanecerá en prisión mientras la causa se encamina al juicio.

La jueza Sonia Martín rechazó el pedido para aliviar la prisión preventiva requerida por el abogado Juan Pablo Fedeli, defensor de Santiago Daniel Torres , imputado por el intento de femicidio de su pareja y madre de sus dos hijos, un delito que prevé penas de entre 10 y 15 años de prisión.

Fedeli pretendía que le revocaran la medida al acusado con el monitoreo de una tobillera GPS o que cumpla la medida en forma domiciliaria con el dispositivo electrónico. Dijo que la podía cumplir en la casa de su madre, en Puente 83 , o en Catriel o El Chañar, donde podría trabajar. Incluso estuvo su madre en la audiencia para resaltar el ofrecimiento. Al final se dieron un sentido abrazo.

Sin embargo, el requerimiento no estuvo sustentado con los informes socioambientales ni tampoco certificó los lugares donde supuestamente podría desempeñarse laboralmente.

La ausencia de esa documentación fue objetada por la fiscalía representada por a Santiago Márquez Gauna y Laura Olea, quienes pidieron que le confirmaran la prisión preventiva, establecida originalmente en cuatro meses.

La roció con combustible

El hecho que le enrostran a Torres ocurrió el 10 de julio último en horas del mediodía en la vivienda que la familia ocupa en el barrio Rincón Argentino, ubicado en proximidades de María Elvira, en la zona de la Isla Jordán.

Según describió la fiscalía, la pareja tuvo una discusión por dinero y en ese marco el hombre habría comenzado a agredir brutalmente a la mujer.

El relato acusatorio precisa que una de las adolescentes intervino para separar al agresor, y otro de los niños recibió un golpe en el rostro al intentar interponerse entre ambos.

Estefania Petrella

Instantes después - continuó relatando la Fiscalía- "cuando la víctima tomó un cuchillo para defender a su hijo y lo soltó inmediatamente ante el pedido de la niña más pequeña, el imputado aprovechó para arrojarle combustible sobre el cuerpo e intentar prenderle fuego con un encendedor mientras la amenazaba de muerte".

La acción no llegó a consumarse porque la adolescente golpeó la mano con la que sostenía el encendedor, logró que cayera al suelo y, junto a su hermano, consiguió sacar al hombre de la vivienda.

No obstante, afuera, el imputado continuó con su conducta violenta intentando dañar el vehículo de la víctima con un ladrillo y se retiró del lugar amenazando con regresar. Minutos después volvió, pero ya se encontraba una patrulla de policías, quienes lo detuvieron.

Una mezcla no inflamable

El abogado defensor cuestionó la versión presentada por la Fiscalía y negó que el muchacho hubiera regresado a la casa para cumplir con su amenaza de matar a su pareja.

Aseguró que se había retirado para ir a buscar un caballo de su propiedad y que al regresar con el animal se encontró con los uniformados, ante quienes se entregó. Sostuvo que uno de los policías que participó en el procedimiento fue testigo de esa secuencia.

También resaltó que el líquido que le habría arrojado a la víctima contenía nafta mezclada con aceite para el uso de motosierras, y que no es inflamable, lo que fue rebatido por la fiscalía con base en un informe de bomberos.

El cambio de versión de la víctima

El fiscal Márquez Gauna expresó a la prensa con posterioridad a la audiencia que la víctima se presentó el miércoles y cambió la versión de los hechos, en un intento por aliviar la acusación de su pareja.

Según su nuevo relato, el hombre le habría arrojado el líquido combustible durante una discusión, pero fue en forma accidental. “El Ministerio Público Fiscal con perspectiva de género por supuesto que escucha a la víctima, pero no son solo sus dichos sino la situación social en que se enmarcan esos dichos”, explicó Márquez Gauna.

Estefania Petrella

Destacó que en su declaración manifestó que Torres cumple con el sostenimiento económico del hogar, lo que pudo haber motivado el cambio de postura. En este aspecto, indicó que están abocados a que el Estado “en todo su entramado” atienda la situación de la mujer y sus hijos.

Resaltó que la retractación debe ser evaluada en el contexto social, para verificar que “los dichos son dichos libres”.

“Sobre todo las víctimas de violencia de género tenemos que pensar por qué suceden estas cosas”, agregó, en alusión a la modificación de su versión.

Por su parte, Olea agregó que en su declaración inicial la mujer refirió que sufría constantemente violencia de parte del hombre, aunque no había realizado ninguna denuncia.