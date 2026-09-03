Incendio en el Municipio de Catriel: investigan por robo a un municipal

El municipal habría ingreso a las oficinas de Desarrollo Social tras el incendio y se llevó un aire acondicionado y un climatizador. Por otro lado, se confirmaron las causas del siniestro.

Un incendio destruyó un antiguo inmueble que perteneció a YPF y que ahora utilizaba el municipio de Catriel.

El pavoroso incendio que destruyó los históricos galpones del área de Desarrollo Social del Municipio de Catriel sumó una investigación judicial por robo , con un trabajador municipal en la mira.

Además de la pérdida total del histórico inmueble , se debió lamentar el gesto de un empleado del mismo municipio de Catriel que, aprovechando el infortunio, habría entrado a robar al sitio devastado por el fuego y se llevó un aire acondicionado y un climatizador .

Sin embargo, la maniobra fue descubierta y el sujeto quedó involucrado en una causa judicial en la que quedó imputado , además de disponerse una prohibición de acercamiento para resguardar la investigación.

La investigación determinó que el acusado ingresó a la parte trasera del predio junto con un adolescente. Lo curioso del caso es que el sospechoso tenía vigente una prohibición de acercamiento de 200 metros al lugar del siniestro por una condena previa en suspenso, por lo que se le enrostró haber violado esa medida.

Ambas personas se apoderaron de los equipos de climatización sin ejercer violencia sobre las cosas ni sobre los empleados. Minutos más tarde, la Policía de Río Negro interceptó y detuvo a los dos involucrados en la calle Islandia con los elementos robados en su poder.

En ruinas, así quedó el edificio del municipio de Catriel que se prendió fuego. Investigan cómo se iniciaron las llamas.

Durante la audiencia realizada en el Foro Penal, la fiscal adjunta Andrea Bolognese acusó al hombre por los delitos de hurto agravado (por la participación de un menor de edad) y desobediencia a una orden judicial. Para sostener la acusación, la fiscalía presentó la denuncia municipal, informes policiales, el testimonio de un sereno y registros de cámaras de seguridad públicas y privadas.

La defensa particular del imputado no presentó objeciones a la descripción de los hechos ni a la calificación legal.

Luego de escuchar a las partes, la jueza de Garantías Sonia Martín dio por formulados los cargos y habilitó la etapa penal preparatoria por el plazo de cuatro meses. Además, dispuso la medida cautelar solicitada por la fiscal por el mismo plazo.

Cómo se desató el incendio

El incendio de los galpones donde funcionaban las oficinas del área de Desarrollo Social del municipio de Catriel no fue consecuencia de un atentado, como se presumió inicialmente.

Las pericias realizadas por un experto del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Cinco Saltos determinaron que el fuego se inició por un desperfecto eléctrico.

Las conclusiones, que despejan todo tipo de sospechas deslizadas incluso por la intendenta Daniela Salzotto, fueron informadas desde el Ministerio Público Fiscal tras recibir el informe de las primeras diligencias.

De acuerdo al informe pericial, el fuego se originó por un cortocircuito eléctrico debido al sobrecalentamiento de la red.

El siniestro ocurrió en la madrugada del jueves 27 de agosto en una de las naves ubicadas en la esquina de las calles San Martín y Misiones, que antiguamente pertenecieron a YPF.

Las llamas se iniciaron alrededor de la 1 de la madrugada, y para sofocarlas trabajó durante horas personal de Bomberos Voluntarios locales, Protección Civil, Aguas Rionegrinas y personal municipal.

Daños totales en las oficinas del Municipio

Sin embargo, y pese a todos los esfuerzos, el fuego destruyó por completo la estructura edilicia, construida totalmente con madera, lo que favoreció su rápida propagación.

Una vez controlado el desastre, el Gabinete de Criminalística y la Fiscalía Descentralizada realizaron una inspección ocular.

Pero, además, surgió un dato clave: el análisis de las cámaras de seguridad permitió identificar el sector exacto donde comenzó el foco ígneo minutos antes de la llegada de los bomberos. Posteriormente, la remoción de escombros en esa área confirmó la falla eléctrica.

El informe técnico final fue elaborado y firmado por el perito Guerrero, del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cinco Saltos, quien viajó a la localidad en colaboración con la investigación.