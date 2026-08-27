Incendio en el municipio de Catriel: "Vamos a investigar hasta las últimas consecuencias", advirtió la intendenta Salzotto

La jefa comunal habló en conferencia de prensa tras el siniestro que destruyó un histórico edificio. Pidió ayuda a la comunidad y envió un mensaje al gobierno provincial.

La intendenta de Catriel, Daniela Salzotto, lamentó el incendio que se desató durante las primeras horas de la madrugada de este jueves y destruyó por completo las oficinas del área de Desarrollo Social y el CRESU -Centro Regional de Estudios Superiores Universitarios-.

La jefa comunal brindó una conferencia de prensa desde el lugar donde se produjo el siniestro, ubicado en pleno centro de la ciudad, el que quedó totalmente en ruinas, junto con el moviliario, expedientes, documentación y equipos informáticos.

Valoró la intervención de tres jóvenes que estaban cerca del lugar y alertaron que se habían iniciado las llamas y anunció que ya están trabajando para planificar la reconstrucción de la dependencia, que ocupada un pabellón totalmente de madera y techo de chapas de unos 60 metros de largo por 10 de ancho que antiguamente perteneció a YPF.

La hipótesis intencional

La funcionaria también se refirió a la sospecha de que pudo haber sido un hecho intencional -que flota en la localidad rionegrina-, y confirmó que ya están trabajando para esclarecerlo la Fiscalía junto al personal de Bomberos y el Gabinete de Criminalística de la Policía, quienes tienen a cargo la realización de las pericias correspondientes.

Subrayó en este sentido que “Vamos a investigar hasta las últimas consecuencias” y que en caso de descubrir que fue un atentado exigirán la búsqueda de los autores para que reciban el castigo judicial.

De comprobarse esa hipótesis, dijo que darán a conocer la identidad de los responsables. “Si la intencionalidad fue generar un obstáculo para la gestión, están equivocados. No le hicieron daño al gobierno, se lo hicieron a toda la sociedad”, enfatizó, y aclaró en varias oportunidades durante su alocución que, a pesar del percance, “me encuentro fortalecida”.

Pedido de colaboración

Por otra parte, Salzotto pidió públicamente colaboración a la comunidad, a las empresas y también “a todos aquellos que quieran cumplir con la responsabilidad social” para “levantar entre todos esto que quedó en ruinas”.

Agradeció los comunicados de apoyos recibidos, como del partido Juntos Somos Río Negro y del gremio Soyem y de vecinos que se comunicaron con ella, como también de distintos intendentes de la provincia que le transmitieron su solidaridad.

La atención municipal y el llamado que espera

La intendenta sostuvo que las tareas que se cumplían en el edificio incendiado serán efectuadas en otras dependencias municipales. Entre ellas el Punto Digital en un área de la terminal de ómnibus, mientras que el área de Desarrollo Social funcionará en el centro cultural Sánchez Carrillo.

“El municipio sigue funcionando, esto no nos va a detener”, reiteró la funcionaria. También aprovechó para enviar un mensaje al gobierno provincial.

“Estoy esperando algunos llamados que me parecen muy importantes para que acompañen a la comunidad y a nuestras familias” indicó al respecto, y explicó que “Este pabellón tenía un gran abastecimiento alimenticio para familias en condiciones de vulnerabilidad”, por lo que esa gente se quedaría sin el sostento.

Aunque no lo dijo con claridad, dio a entender que requería que provincia provea de la mercadería que se perdió por el fuego.