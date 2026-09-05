Intentó entrar a una casa, atacó a policías y terminó detenido: además recuperaron una moto robada

Dos operativos policiales terminaron con un joven detenido tras un presunto intento de robo y con la recuperación de una motocicleta que tenía pedido de secuestro vigente.

En General Roca, la policía llevó adelante dos procedimientos que terminaron con un detenido y el recupero de una motocicleta.

Dos procedimientos policiales terminaron con resultados positivos luego de una denuncia por un presunto intento de ingreso a una vivienda y de la detección de una motocicleta que tenía pedido de secuestro vigente por un robo.

La intervención policial comenzó luego de que se activaran los sistemas de seguridad de una vivienda y se detectara la presencia de un hombre que habría intentado ingresar al domicilio. El sospechoso escapó antes de ser identificado.

Mientras los efectivos avanzaban con las primeras averiguaciones y entrevistaban al propietario de la casa, otro patrullero inició un recorrido por las inmediaciones para intentar localizar al individuo señalado.

A pocas cuadras del lugar, los policías encontraron a un hombre cuyas características físicas y vestimenta coincidían con las aportadas durante la denuncia. Al momento de identificarlo, el joven adoptó una actitud agresiva.

Archivo

La situación derivó en un enfrentamiento con los uniformados. Según informó la Policía, el sospechoso dañó la antena de un móvil policial e intentó agredir a los efectivos que participaban del procedimiento.

Ante esta conducta, los policías procedieron a reducirlo y concretaron su aprehensión. El joven tenía 22 años y quedó involucrado en una investigación judicial que se inició a partir del presunto intento de ingreso al domicilio.

El procedimiento ocurrió en General Roca y estuvo a cargo de efectivos de la Comisaría 3°. La Fiscalía interviniente ordenó iniciar actuaciones por los delitos de tentativa de robo, atentado y resistencia a la autoridad.

La investigación continuará ahora bajo intervención de la Justicia, mientras se avanzará con las medidas correspondientes para determinar las circunstancias en las que se produjo el intento de ingreso a la vivienda.

Una moto robada fue reconocida en plena calle

En otro procedimiento desarrollado durante las últimas horas, la Policía logró recuperar una motocicleta que había sido denunciada como robada días atrás. El hallazgo se produjo gracias al reconocimiento realizado por un familiar de la víctima.

El hecho comenzó cuando un hombre circulaba por calle Urquiza y observó una motocicleta cuyas características le resultaron conocidas. El rodado presentaba similitudes con el vehículo que previamente le habían sustraído a su hijo.

El hombre decidió seguir el recorrido de la motocicleta y, al llegar a la intersección de Urquiza con Churrinche, pudo establecer que efectivamente se trataba del vehículo que estaba siendo buscado.

Ante esta situación, intervino personal de la Subcomisaría 69° de General Roca. El conductor de la motocicleta descendió del rodado y lo entregó a los efectivos, sin que se registraran episodios de violencia durante el procedimiento.

La moto fue trasladada posteriormente a la unidad policial para realizar las verificaciones correspondientes. Allí se constató que se trataba de una Motomel S2 de 150 centímetros cúbicos.

Además, los efectivos comprobaron que el vehículo registraba un pedido de secuestro vigente por un delito de robo. De esta manera, el rodado quedó formalmente incorporado a las actuaciones judiciales iniciadas por la sustracción denunciada.

La Fiscalía de turno fue notificada sobre el hallazgo y dispuso las medidas correspondientes. Entre ellas, se estableció avanzar con el reconocimiento formal del vehículo y las diligencias necesarias para acreditar su propiedad.

Una vez completadas esas actuaciones y confirmada la titularidad, la motocicleta podrá ser entregada nuevamente a su propietario. El procedimiento permitió recuperar un vehículo que había sido sustraído días antes y que continuaba siendo buscado.