Tenía prohibido salir de noche, llegó el finde y no se aguantó: lo atraparon en plena madrugada

La insólita detención se registro en las últimas horas. La policía de Río Negro compartió los detalles del arresto.

Un hombre de 24 años fue detenido en la capital rionegrina durante la madrugada de este sábado , luego de violar una medida cautelar dictada por la Justicia en el marco de una causa penal por hurto .

El hecho ocurrió alrededor de las 03:26 , cuando una llamada al sistema de emergencias RN Emergencias / 911 alertó a la fuerza policial sobre la presencia de un individuo caminando por la zona. El sujeto transitaba por la calle Leloir en dirección a Don Bosco , pese a tener expresamente prohibida la circulación en horario nocturno.

Gracias al seguimiento realizado en tiempo real por el equipo de monitoreo del 911, las patrullas coordinaron la búsqueda y lograron interceptar al sospechoso en la intersección de las calles Brentana y Don Bosco .

La golpiza en manos de los efectivos policiales, le provocó graves lesiones en el cuerpo y el posterior desmayo. Archivo

En el lugar actuó personal de la Comisaría 30ª de Viedma, quienes identificaron al individuo y procedieron a verificar su situación registral. Tras realizar las consultas con la base de datos judicial, los efectivos confirmaron que el joven presentaba una pauta de conducta restrictiva vigente hasta el 2 de octubre de 2026.

Actuación judicial y formulación de cargos

Inmediatamente se le dio intervención a la fiscal de turno, quien dispuso la inmediata aprehensión del imputado por el delito de desobediencia judicial.

El joven quedó alojado en la unidad policial a disposición de la Justicia, a la espera de la correspondiente audiencia de formulación de cargos.