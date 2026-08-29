Clima en el Alto Valle: El sorprendente anticipo del SMN sobre lluvias y temperaturas en primavera

El Servicio Meteorológico Nacional difundió la tendencia climática trimestral para septiembre, octubre y noviembre. Un click y enterate a "tiempo".

Se conoció el pronóstico del SMS para la primavera en la zona.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer su informe de tendencia climática trimestral para los meses de septiembre, octubre y noviembre , detallando cómo se comportarán las precipitaciones y los registros térmicos en el norte de la Patagonia durante la próxima estación.

Para el Alto Valle de Río Negro y Neuquén , el pronóstico del tiempo difundido por ese organismo indica que las precipitaciones tienen entre un 40% y 45% de probabilidad de ubicarse en los rangos normales o superiores a lo normal .

Esto significa que, si bien el reporte no confirma de manera tajante que se desatará una temporada récord de agua, sí aumentan de forma considerable las chances de tener una primavera más húmeda de lo habitual. Este escenario contrasta con otras zonas del país, como el sudoeste patagónico o el NOA, donde se estiman lluvias por debajo del promedio.

Las lluvias no paran en la ciudad y en los barrios de Cipolletti continúan las complicaciones para transitar. Estefania Petrella

¿Qué pasará con los termómetros?

En cuanto a las temperaturas medias, el informe del SMN ubica a la zona del centro-norte patagónico en un área de probabilidad de registrar valores normales o inferiores a los normales, con chances situadas alrededor del 45%.

En términos prácticos, la primavera no marcará un ascenso térmico abrupto: las jornadas podrían mantenerse frescas o con temperaturas medias moderadas, ubicándose en registros similares o más bajos que la media histórica del trimestre.

El reporte meteorológico advierte que las proyecciones para el trimestre primaveral de 2026 se encuentran desarrolladas bajo la influencia directa del fenómeno de El Niño. Este evento climático global es una de las principales variables que altera la circulación de los vientos y la distribución de la humedad, afectando los patrones habituales de lluvia y temperatura en gran parte del territorio argentino.