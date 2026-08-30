Provincia LMCipolletti Dolor Dolor en el último adiós a un conocido vecino: "Vuela alto Ruso querido"

El Ruso y la imagen que difundió el sitio Roca del Ayer.

General Roca y buena parte del Alto Valle atraviesan horas de profunda tristeza por el fallecimiento de Eduardo "El Ruso" Sacne, un vecino entrañable cuyo recuerdo dejó una huella imborrable, en especial en la vecina ciudad.

"Acompañamos con sincero afecto a su esposa, Anny Tarenzi, y a sus hijos, Mariano y Matías, ante esta irreparable pérdida. Rogamos una oración en su memoria para que la fe guíe, proteja y traiga consuelo a todos sus familiares y seres queridos en este difícil momento", publicó el grupo de facebook Roca del Ayer.

Apenas se conoció la noticia, las redes sociales se llenaron de mensajes que reflejan el cariño que sembró a lo largo de su vida, rescatando anécdotas que van desde el deporte hasta la vida cotidiana en la región: