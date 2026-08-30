Dolor en el último adiós a un conocido vecino: "Vuela alto Ruso querido"
Una noticia que golpea duro. Despiden con tristeza a un vecino activo, comercial y deportivamente.
General Roca y buena parte del Alto Valle atraviesan horas de profunda tristeza por el fallecimiento de Eduardo "El Ruso" Sacne, un vecino entrañable cuyo recuerdo dejó una huella imborrable, en especial en la vecina ciudad.
"Acompañamos con sincero afecto a su esposa, Anny Tarenzi, y a sus hijos, Mariano y Matías, ante esta irreparable pérdida. Rogamos una oración en su memoria para que la fe guíe, proteja y traiga consuelo a todos sus familiares y seres queridos en este difícil momento", publicó el grupo de facebook Roca del Ayer.
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Apenas se conoció la noticia, las redes sociales se llenaron de mensajes que reflejan el cariño que sembró a lo largo de su vida, rescatando anécdotas que van desde el deporte hasta la vida cotidiana en la región:
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Guillermo: "Eduardo vuela alto. Mis recuerdos de cuando tenía la Shell. Que en paz descanse. Mis condolencias a Any Tarenzi, como solía llamar, y mucha fuerza para los hijos".
Roberto: "QEPD, querido amigo. Siempre lo recuerdo a fines de 1960 cuando corríamos en bicicleta. Lo tengo en una clasificación de una carrera en las plazas de Roca que salió en el diario. Tuve la suerte de haberlo conocido".
Jorge Luis: "Me acuerdo cuando maquinábamos en el Banco Nación y la tarde que me desafiaste a correr 100 metros por calle Sarmiento y me ganaste por poco. Eras rápido, Ruso. Descansa ya, Ruso".
Andrea: "Mi sentido pésame para mi querida Anny, Mariano y Matías. Los abrazo fuertemente en este momento de dolor"-
Eduardo deja el recuerdo vivo de un hombre activo, deportista, buen compañero y vecino ejemplar. General Roca despide a un amigo de siempre.
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