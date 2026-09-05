La Policía Federal salió a las calles a controlar y secuestrar vehículos

Motos, control de personas y documentación, fueron los ejes del operativo desplegado entre la fuerza federal y personal de tránsito municipal.

La Policía Federal desplegó un importante operativo en conjunto con Tránsito de Allen.

La presencia de fuerzas de seguridad nacionales y provinciales se hizo visible durante una serie de operativos desplegados en distintos sectores, con controles sobre vehículos, motocicletas y personas para reforzar la prevención.

Uno de los dispositivos incluyó la participación de efectivos de la Policía Federal Argentina , que acompañaron las tareas de control vehicular junto con autoridades municipales, en procedimientos destinados a detectar infracciones y fortalecer la seguridad vial.

Los controles se llevaron adelante en distintos puntos de Allen , donde personal de la Dirección de Tránsito municipal trabajó de manera conjunta con integrantes de la Policía Federal para verificar el cumplimiento de la documentación y las condiciones de circulación.

Durante el operativo se secuestraron motocicletas que circulaban con escapes libres, una infracción que genera reiteradas molestias y riesgos en zonas urbanas. También fueron retenidos vehículos cuyos conductores no contaban con la documentación obligatoria para circular.

La intervención conjunta permitió ampliar el alcance de los controles y sumar presencia de una fuerza federal en las calles, en un esquema que buscó prevenir situaciones de riesgo y desalentar conductas contrarias a las normas vigentes.

Controles sobre motos y documentación

Uno de los principales puntos observados durante el procedimiento estuvo relacionado con las motocicletas que circulaban con escapes libres. Este tipo de modificación puede generar elevados niveles de ruido y constituye una infracción dentro de las normas de tránsito.

Además, los agentes verificaron la documentación exigida para circular, por lo que algunas motocicletas fueron secuestradas debido a la falta de los elementos obligatorios. Los procedimientos apuntaron a ordenar la circulación y reducir situaciones potencialmente peligrosas.

Desde el área municipal señalaron que este tipo de controles tienen como finalidad reforzar la seguridad vial, prevenir hechos que puedan derivar en accidentes y promover entre los conductores el cumplimiento de las normas establecidas.

La participación de la Policía Federal Argentina representó uno de los aspectos destacados del despliegue, debido a la coordinación con los organismos municipales durante las tareas realizadas en distintos sectores de la localidad.

También hubo un amplio operativo policial

En paralelo, durante la tarde del viernes se desarrolló otro importante dispositivo de prevención con participación de efectivos de la Policía de Río Negro pertenecientes a distintas unidades operativas.

El despliegue fue dispuesto por la Jefatura de la Unidad Regional Segunda y tuvo como objetivo incrementar la presencia policial en sectores de mayor circulación, reforzar la prevención y mejorar la capacidad de respuesta ante posibles situaciones.

Los efectivos realizaron controles de personas, automóviles y motocicletas en los principales accesos y en diferentes puntos considerados estratégicos. Las tareas fueron complementadas con recorridas preventivas para ampliar la cobertura del operativo.

De esta manera, las acciones no estuvieron concentradas únicamente en el control de tránsito, sino que incluyeron una estrategia de prevención más amplia, con presencia policial en sectores de gran afluencia y circulación.