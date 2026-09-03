Uno de los árbitros más polémicos fue designado para el clásico Olimpo-Cipo

El Consejo Federal hizo oficial las designaciones. El domingo por la tarde se verán las caras en Bahía Blanca.

Novelli en la previa de La Amistad vs FADEP por el Regional, en febrero. Foto: Vanina Campos

El Federal A entra en terreno de definiciones, ya que en las próximas tres fechas se resolverán a los cuatro clasificados para los cruces por el primero de los dos ascensos a la Primera Nacional. En esa batalla están Olimpo y Cipo , que el domingo a las 16 se verán las caras en el Roberto Carminatti por la séptima fecha de la zona Campeonato B.

Como ya es costumbre, todos saben que los partidos se empiezan a jugar en la semana, cuando el Consejo Federal oficializa las designaciones arbitrales.

En ese contexto, Diego Novelli fue elegido para impartir justicia en el clásico donde el Capataz visitará al aurinegro bahiense. Lautaro Palletta y Fernando Zabalza serán los asistentes, mientras que Camila Romero completará el equipo arbitral oriundo de Tandil.

Novelli es uno de los árbitros más cuestionados de los últimos años en el fútbol de ascenso. Tiene varios escándalos en el lomo, como la final del Regional Amateur donde La Amistad cayó 3 a 2 ante FADEP y el juez tuvo un protagonismo excluyente que favoreció al equipo de Mendoza.

Cipo ya lo padeció este año, cuando cobró un gol para Argentino de Monte Maíz, obviando una clara mano de Blangetti en la jugada previa al tanto anotado por Tejada.

Olimpo también lo sufrió en uno de los antecedentes sorprendentes de este árbitro. Novelli cobró saque de arco para Kimberley luego de una patada en la cintura de Leonardo Agustín Vázquez sobre Leandro Espejo.

En definitiva, Olimpo-Cipo es un partido demasiado pesado para un árbitro que no da garantías.

La fecha arranca este viernes

El capítulo 7 de la zona Campeonato B comenzará este viernes a las 22 en Salta, donde Juventud Antoniana será local de Kimberley de Mar del Plata con el arbitraje de Mauricio Martín. Además, ese partido será transmitido por Fox Sports.

El domingo, desde las 15, Alvarado recibirá en Mar del Plata a Atenas de Río Cuarto. Jorge Etem fue designado para ese encuentro, clave en la pelea por la clasificación a cuartos de final.

Huracán Las Heras será local de Argentino de Monte Maíz a partir de las 15:30. Maximiliano Silcan Jerez será el árbitro en Mendoza, donde el anfitrión tendrá a Aldo Bolado como DT interino, tras la salida de Pablo Jofré.

Olimpo y Cipo cierran la fecha a las 16. Villa Mitre es el que tiene fecha libre.