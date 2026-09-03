Otra vez en Bahía: la historia de Olimpo y Cipo en el Carminatti

El Albinegro será visitante por la sexta fecha del Nonagonal en uno de los cruces esperados y con la necesidad de sumar.

Cipolletti necesita un buen resultado en su visita a Olimpo. Los antecedentes en el clásico como visitante.

Cipo vuelve a un escenario con historia el próximo domingo, por la sexta fecha de la Zona Campeonato del Federal A , luego de cumplir con su jornada libre. El Albinegro viajará a Bahía Blanca para enfrentar a Olimpo en el Roberto Natalio Carminatti .

Será una visita exigente para el equipo de Fabián Enríquez , que necesita sumar después de haber quedado libre en la quinta jornada, una fecha que dejó resultados poco favorables para el Capataz.

Sin embargo, si hay un antecedente al que Cipo puede aferrarse antes de pisar el césped bahiense es que, en los últimos años, el Carminatti no siempre fue territorio de derrotas. De hecho, la última visita terminó con festejo albinegro .

La última vez, festejó Cipo

El 13 de julio de 2025, Cipo llegó a Bahía Blanca para cerrar la fase regular con un equipo alternativo. Ya clasificado, Daniel el Chango Cravero decidió rotar, debido a que casi la mitad del once titular debía cumplir una fecha de suspensión por haber alcanzado la quinta amarilla.

El equipo terminó dando un golpe importante. Después de un comienzo parejo, el goleador del campeonato, Cristian Ibarra, desbordó por derecha y envió un pase al medio para Matías Páez, quien llegó para presionar al arquero Ibáñez. El uno intentó tapar junto con un defensor, pero Páez dejó pasar la pelota y Cipo abrió el marcador.

Cuatro minutos más tarde llegó otro golpe. Daniel Mbombaj recuperó la pelota en campo rival y, desde tres cuartos de cancha, sacó un remate colocado que pegó en el palo derecho antes de terminar en el fondo del arco.

Olimpo reaccionó en el complemento. Gonzalo Tarifa generó peligro, sostuvo una jugada de ataque y aprovechó un centro atrás de Curruhinca para descontar en el área chica.

El 2-1 terminó siendo definitivo y le permitió a Cipo quedarse con tres puntos fundamentales y, además, cerrar la fase regular como líder de su zona.

Foto: gentileza La Nueva

Siete visitas desde el reencuentro

El próximo domingo, el Albinegro volverá a presentarse en un estadio que conoce muy bien durante los últimos años.

Desde el descenso de Olimpo al Federal A en 2019, ambos equipos se enfrentaron siete veces en el Carminatti. El historial favorece al Aurinegro, aunque la diferencia es mínima: tres triunfos para Olimpo, dos para Cipo y dos empates.

El primer capítulo de este nuevo reencuentro en la categoría tuvo lugar el 29 de septiembre de 2019, por la quinta fecha de la fase regular. Los dos históricos del fútbol regional volvían a enfrentarse después de 18 años.

Aquella tarde, Olimpo hizo valer su jerarquía y goleó 4-1 al Cipo de Gustavo Coronel, que sufrió su primera derrota del campeonato.

Gustavo Mendoza, Fabricio Lenci y Axel Rodríguez marcaron durante la primera mitad. En el complemento, Rodríguez volvió a convertir para completar su doblete, mientras que Enzo el Aqua Romero descontó para el Albinegro luego de ingresar desde el banco.

Del 0-5 al golpe del equipo de Raggio

El siguiente antecedente tampoco dejó un buen recuerdo. En febrero de 2020, Olimpo se impuso por un contundente 5-0 en La Visera. Poco después llegó la pandemia y el fútbol quedó en pausa.

El reencuentro en Bahía Blanca se produjo el 11 de abril de 2021, y allí la historia cambió. Cipo protagonizó uno de los grandes golpes de aquella temporada al imponerse 3-0 en el Carminatti.

Lucas Mellado, por duplicado, y Maximiliano López marcaron para el equipo de Gustavo Raggio, que regresó a la ciudad con tres puntos enormes frente al conjunto dirigido por Carlos Mayor. Fue un debut soñado para el Albinegro.

Gentileza La Nueva Emmanuel Briane

2022: una tarde para el olvido

La temporada siguiente fue completamente diferente. Cipo atravesó un año complicado y Olimpo volvió a mostrar su fortaleza. El Albinegro ya había caído 2-0 en la ida y el 28 de agosto tuvo que viajar nuevamente a Bahía Blanca.

El resultado profundizó el mal momento del Capataz, que terminaría salvando la categoría en las últimas fechas. El Aurinegro de Carlos Mayor goleó y dejó en una situación crítica al equipo de Luis Medero.

Braian Guille, Pablo Ortega y Diego Ramírez fueron los autores de los goles aquella tarde.

El empate inteligente de 2023

En 2023, Cipo comenzó el campeonato con irregularidad y le costaba sumar fuera de casa. Olimpo, en cambio, llegaba fortalecido y aparecía como favorito en la previa. Sin embargo, el Albinegro planteó un partido inteligente.

El 7 de mayo, por la novena fecha, Alex el Pope Díaz apareció sobre el cierre de la primera etapa para poner el 1-0. Cipo había conseguido lo que buscaba: golpear y después sostener la ventaja.

Pero el escenario cambió en el complemento. A los 70 minutos, Juan Perotti apareció para establecer el 1-1 definitivo para los dirigidos por Arnaldo Cacho Sialle. Aquel punto terminó teniendo un valor especial por el contexto.

El formato de aquel campeonato obligó a los equipos a enfrentarse cuatro veces, dos como locales y dos como visitantes. Por eso, el 27 de agosto volvieron a encontrarse en Bahía Blanca.

Esta vez protagonizaron una verdadera batalla y uno de los partidos más entretenidos de la fecha. Sebastián Álvarez adelantó rápidamente al Aurinegro, pero Cipo reaccionó en una ráfaga y, con los goles de Favio Cabral y Alex Díaz, dio vuelta el marcador.

Parecía que el golpe podía ser definitivo, pero Luis Vila apareció para establecer el 2-2. Ya en la segunda mitad, Juan Perotti volvió a ser protagonista y marcó el 3-2 definitivo para Olimpo.

2024: otro empate

La temporada 2024 volvió a mostrar dos realidades diferentes. Olimpo se presentaba como candidato y acumulaba buenos resultados, mientras que Cipo atravesaba una etapa irregular y llegaba a la fecha 11 con la necesidad de sumar.

El 26 de junio, el Albinegro de Gustavo Noto volvió a hacer negocio en Bahía Blanca. Manolo Berra, a los 20 minutos del primer tiempo, marcó el 1-0 y encendió la ilusión de Cipo con otra victoria en el Carminatti.

El Aurinegro salió decidido a buscar el empate y, a los 58 minutos, Rodrigo Acosta apareció para establecer el 1-1 definitivo para el equipo de Pedro Llorens.

Una historia que viene de mucho antes

Para encontrar el enfrentamiento anterior entre Cipo y Olimpo en el escenario de Ángel Brunel al 11, antes de esta seguidilla reciente, hay que retroceder bastante más en el tiempo.

El viaje lleva hasta el 20 de octubre de 2000, cuando ambos equipos se enfrentaron por la fecha 13 de la Zona Interior de la Primera B Nacional 2000/01.

Aquella tarde, Diego Pais y Mario Álvarez, uno en cada tiempo, le dieron el triunfo al conjunto bahiense.

Después de aquel partido, los caminos de ambas instituciones comenzaron a tomar rumbos diferentes.

Olimpo inició entonces una etapa de crecimiento que lo llevó hasta la máxima categoría del fútbol argentino. El Aurinegro consiguió el ascenso a Primera y durante varios años logró codearse con los grandes del fútbol nacional.

Pero aquella etapa comenzó a oscurecerse con el descenso de 2018, cuando pasó de Primera a la B Nacional. Y la caída no terminó allí: apenas un año después, Olimpo volvió a descender, esta vez de la segunda división al Federal A.

Ahora, Cipo volverá a pisar el Carminatti con un objetivo claro: sumar en una cancha que conoce, donde el historial reciente es parejo y donde su última visita terminó con una victoria que todavía sirve como antecedente y motivación.