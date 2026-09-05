Impactante choque en cadena en pleno centro de Cipolletti

Participaron un patrullero y otros tres vehículos. Venía tranquila la jornada y se alteró la calma en una zona transitada.

Un aparatoso accidente de tránsito sacudió el centro de Cipolletti este sábado. Un patrullero de la Policía de Río Negro se vio involucrado en un choque en cadena sobre la calle Yrigoyen , en el tramo comprendido entre Sáenz Peña y Brentana , del que participaron cuatro vehículos.

El impactante siniesto vial ocurrió cuando los efectivos policiales se desplazaban a gran velocidad para acudir a un llamado de alerta. Según los primeros informes, la unidad policial impactó contra un vehículo Citroën conducido por una vecina que según la versión de los uniformados se habría cruzado de repente.

Como resultado del impacto inicial, la patrulla perdió el control y terminó embistiendo por la parte trasera a un Honda Civic de color gris que se encontraba estacionado sobre el margen izquierdo de la arteria. A la vez, el Citroen embistió a una Fiorino roja que también estaba detenida. De no creer.

A pesar de lo aparatoso de la escena y de que arribó una ambulancia al lugar, solo se registraron daños materiales significativos en la parte frontal y lateral del móvil policial, así como en los demás vehículos involucrados. No se informaron heridos de gravedad.

En el lugar intervino personal policial de la comisaría cuarta y de tránsito para realizar las pericias correspondientes y ordenar la circulación en una de las zonas más transitadas del casco urbano.