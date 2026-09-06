Provincia LMCipolletti Drama La tarea más dura en medio del drama y la desesperación: contener a los familiares del nene desaparecido

Se retomó la búsqueda contra reloj del pequeño de 4 años en un desagüe de Fernández Oro. Hubo una charla entre las autoridades y el entorno del pequeño. Agregar LM Cipolletti a







Familiares y vecinos siguen de cerca las alternativas de la dramática búsqueda.

La desesperación y el dramatismo aumentan en Fernández Oro. Este domingo, los operativos de rescate se intensifican a lo largo del canal de riego para dar con el paradero de Gian, el pequeño de 4 años que cayó al agua junto al vehículo en el que circulaba con sus padres. En el lugar, la tensión y el dolor se palpan a cada metro, convirtiendo la contención del entorno familiar en uno de los roles más complejos y delicados para las fuerzas de seguridad.

El comisario Miguel Elifonso precisó a LM Cipolletti los detalles del despliegue que se lleva adelante en la zona del cauce: “La idea es avanzar un poco más respecto a lo que se hizo ayer. Son 3 mil metros desde donde cayó el nene en el auto con sus padres, a la altura de La Criollita hasta la ex Isla 10. También vamos a abrir camino para extender el desplazamiento de búsqueda”.

Las tareas de rastrillaje son exhaustivas y cubren todo el trayecto. Los equipos operan con la consigna de revisar en detalle los laterales del desagüe ante la posibilidad de que el cuerpo haya quedado atrapado entre la vegetación o los sedimentos del margen.

Los vecinos siguen atentos las dramáticas alternativas de un caso que conmociona a la región. Antonio Spagnuolo Cómo es el diálogo con la familia A la par de las maniobras técnicas y el despliegue territorial, el contacto directo con los allegados del niño resulta crucial en medio de un escenario atravesado por el dramatismo. “Se les comenta a ellos lo que se va a hacer, se les consulta, 'estamos haciendo este trabajo, qué opinan', conteniéndolos; la preocupación del entorno del nene naturalmente es enorme”, enfatizó Elifonso. Y confirmó que el nene se llama Gian. Vecinos de Fernández Oro se acercaron al sitio para expresar su solidaridad y seguir de cerca las novedades de un operativo que moviliza a toda la región.