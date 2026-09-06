Cómo estará el clima este domingo y el resto de la semana en Cipolletti
Bufanda y camperas a mano... El marcado descenso de la temperatura será el protagonista. Los detalles.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para hoy una jornada con características estables pero con marcas térmicas muy bajas en la ciudad de Cipolletti. El termómetro marcará una amplitud térmica acotada, con registros que descenderán hasta los valores bajo cero en el arranque del día.
Las condiciones meteorológicas se mantendrán estables a lo largo de las distintas franjas horarias, destacándose por la ausencia total de precipitaciones.
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Mañana: La temperatura mínima tocará los -2 °C. La probabilidad de precipitaciones se mantiene en un 0 %.
Tarde: Cielo parcialmente nublado, alcanzando la temperatura máxima prevista de 12 °C. Se mantiene la estabilidad sin anuncios de lluvias (0 %).
Noche: Hacia el cierre del día el cielo se tornará despejado, registrando un nuevo descenso térmico que ubicará nuevamente la temperatura en los -2 °C, con un porcentaje de precipitaciones nulo (0 %).
Pronóstico extendido: cómo seguirá el clima durante la semana
De acuerdo con la información oficial provista por el SMN, el pronóstico para los próximos días en la región presenta la siguiente evolución:
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Lunes 7: Cielo mayormente despejado en la madrugada, pasando a algo nublado durante la mañana, tarde y noche. Temperaturas extremas de 2 °C de mínima y 14 °C de máxima, con 0 % de probabilidad de precipitaciones.
- Martes 8: Jornada con cielo algo nublado en la madrugada y mañana, evolucionando hacia un cielo parcialmente nublado hacia la tarde y noche. Los registros térmicos oscilarán entre los 2 °C y los 19 °C, con un 0 % de lluvias.
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Miércoles 9: Tiempo inestable en cuanto a nubosidad, con cielo parcialmente nublado durante la madrugada y mañana, y tendencia a mayormente nublado hacia la tarde y noche. Se prevé una mínima de 2 °C y una máxima de 19 °C, sin precipitaciones (0 %).
Jueves 10: El cielo se presentará mayormente nublado durante todo el día, con la aparición de chaparrones hacia la tarde y noche. La temperatura se ubicará entre los 8 °C de mínima y los 15 °C de máxima, con una probabilidad de precipitaciones del 10 %.
Viernes 11: Continuarán las condiciones de inestabilidad con presencia de chaparrones en la madrugada y mañana, mejorando hacia la tarde y noche con cielo algo nublado. La mínima descenderá a 6 °C y la máxima alcanzará los 15 °C, registrando una probabilidad de precipitaciones del 40 %.
Sábado 12: El fin de semana comenzará con tiempo estable y cielo algo nublado tanto en la madrugada/mañana como en la tarde/noche. Las marcas térmicas se ubicarán entre los 5 °C de mínima y los 15 °C de máxima, con 0 % de probabilidad de lluvias.
Se recomienda a los vecinos tomar precauciones ante el marcado frío matutino y nocturno, utilizando abrigo adecuado al transitar por la vía pública.
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