Cómo estará el clima este domingo y el resto de la semana en Cipolletti

Lunes 7: Cielo mayormente despejado en la madrugada, pasando a algo nublado durante la mañana, tarde y noche. Temperaturas extremas de 2 °C de mínima y 14 °C de máxima, con 0 % de probabilidad de precipitaciones.

Martes 8: Jornada con cielo algo nublado en la madrugada y mañana, evolucionando hacia un cielo parcialmente nublado hacia la tarde y noche. Los registros térmicos oscilarán entre los 2 °C y los 19 °C, con un 0 % de lluvias.

Miércoles 9: Tiempo inestable en cuanto a nubosidad, con cielo parcialmente nublado durante la madrugada y mañana, y tendencia a mayormente nublado hacia la tarde y noche. Se prevé una mínima de 2 °C y una máxima de 19 °C, sin precipitaciones (0 %).

Jueves 10: El cielo se presentará mayormente nublado durante todo el día, con la aparición de chaparrones hacia la tarde y noche. La temperatura se ubicará entre los 8 °C de mínima y los 15 °C de máxima, con una probabilidad de precipitaciones del 10 %.

Viernes 11: Continuarán las condiciones de inestabilidad con presencia de chaparrones en la madrugada y mañana, mejorando hacia la tarde y noche con cielo algo nublado. La mínima descenderá a 6 °C y la máxima alcanzará los 15 °C, registrando una probabilidad de precipitaciones del 40 %.