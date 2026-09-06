Fullone en la presentación de los convencionales constituyentes: "Bariloche necesita reglas claras para crecer"

El senador nacional acompañó el evento de presentación de la lista de convencionales constituyentes de La Libertad Avanza en Bariloche . Y realizó un análisis de la situación.

El senador nacional Enzo Fullone acompañó el evento de presentación de la lista de convencionales constituyentes de la alianza La Libertad Avanza en Bariloche y destacó la construcción de un espacio amplio, integrado junto al PRO, el partido CREO y fuerzas vecinales como Bariloche Unidos y el MAD.

Fullone puso énfasis en el perfil de los integrantes de la lista y señaló que la propuesta busca incorporar a la discusión institucional personas que conocen la realidad de Bariloche desde su experiencia cotidiana, profesional y laboral.

“Los que integran esta lista son profesionales, trabajadores, emprendedores y vecinos que decidieron involucrarse porque quieren aportar para mejorar y transformar su ciudad. Vienen a poner su experiencia al servicio de Bariloche”, sostuvo Fullone.

El legislador nacional enfatizó que la reforma de la Carta Orgánica representa la oportunidad de adaptar la normativa local a las nuevas realidades económicas y abordar reclamos históricos de la ciudad.

“La ciudad necesita que volvamos a poner en el centro las necesidades de los barilochenses, escuchar lo que ocurre en cada barrio y transformar esas demandas en propuestas y soluciones concretas. Este no es momento para discusiones cerradas: es momento de construir colectivamente, con transparencia, responsabilidad y una mirada puesta en el futuro de toda la comunidad”, expresó Fullone.

Los ejes prioritarios

Entre los ejes prioritarios para llevar adelante se destacan ficha limpia y transparencia activa; servicios públicos y movilidad; ambiente, planificación urbana y desarrollo regenerativo; empleados públicos; y participación ciudadana.

“Bariloche necesita reglas claras para crecer. Necesita una ciudad que pueda aprovechar su potencial, atraer inversiones y generar oportunidades. Y para eso necesitamos abrir el diálogo, escuchar a los vecinos y dejar atrás las discusiones cerradas”, sostuvo Fullone.

La jornada de presentación de los candidatos se realizó además junto al cierre de la primera Escuela de Formación Política impulsada por La Libertad Avanza, una capacitación desarrollada durante varios meses que reunió a más de 50 personas de distintas localidades de Río Negro.

“La política necesita más ciudadanos dispuestos a involucrarse. Queremos construir una alternativa desde la sociedad, con gente preparada, con experiencia y con la libertad para pensar cómo Bariloche puede crecer y desarrollarse”, concluyó Fullone.

Los 15 candidatos (titulares) a convencionales constituyentes