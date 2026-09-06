Tensión y temor: por qué los vecinos exigen protección urgente para niños y adolescentes

El reclamo del barrio ante las autoridades locales y provinciales. La situación que inquieta a los padres en un sector de una ciudad rionegrina.

Un grupo de vecinos del sector de la calle 42 A de Choele Choel ha elevado una solicitud formal ante la Fiscalía , el Juzgado de Paz y el Ministerio de Educación de Río Negro . La medida busca la intervención de los organismos competentes para evaluar y resguardar la integridad de los menores del barrio frente a la presencia de un hombre denunciado por presuntos delitos contra la integridad sexual, quien actualmente se encuentra en libertad y reside en las inmediaciones.

La principal preocupación de la comunidad radica en la cercanía de la residencia del individuo con varios establecimientos educativos y de contención. De acuerdo con el documento presentado por las familias, la vivienda en cuestión se sitúa a solo 80 metros de la Escuela Primaria N.º 354 , a unos 150 metros de la Residencia Mixta Estudiantil y muy cerca del Jardín de Infantes N.º 98 .

Esta proximidad genera un clima de incertidumbre y temor constante, debido a la gran cantidad de niños, niñas y adolescentes que circulan diariamente por la zona.

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A pesar del contexto, los firmantes aclararon que la nota presentada tiene un carácter estrictamente preventivo y de protección, sin intenciones de interferir en las atribuciones judiciales correspondientes.

Los reclamos puntuales a la Justicia y a Educación

Dentro del pedido formal, según consigna el portal 7 en Punto, los vecinos solicitaron que la Justicia evalúe la situación para verificar la existencia de restricciones de acercamiento, pautas de conducta o medidas de control vigentes sobre la persona señalada. En caso de no haberlas, exigieron la implementación inmediata de herramientas preventivas.

Por otro lado, se requirió la pronta intervención del Ministerio de Educación de la provincia para articular protocolos de resguardo e implementar medidas institucionales acordes. Asimismo, hicieron hincapié en la necesidad de un trabajo coordinado entre el Poder Judicial, el área de Educación y los organismos de protección de derechos de la niñez y adolescencia.

"Estamos pidiendo prevención y respuestas"

A la par de la presentación administrativa, las familias continúan juntando firmas para respaldar el reclamo. En este marco, expresaron el malestar que genera ver al hombre transitar libremente por el barrio e hicieron hincapié en la difícil situación de los vecinos linderos, quienes sufren temor aun estando dentro de sus propios hogares.

"Es injusto que una de las familias denunciantes tenga que tenerlo viviendo en la casa lindera. Estamos pidiendo prevención. Estamos pidiendo protección. Estamos pidiendo respuestas", concluyeron en su mensaje a las autoridades.