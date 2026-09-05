Provincia LMCipolletti rionegrina Una grosa: la rionegrina que va por la gloria al más exigente nivel

Juliana Figueroa se presenta este fin de semana en un prestigioso certamen representando a la provincia. Agregar LM Cipolletti a







Tras 14 años acumulando logros a nivel patagónico y nacional, la destacada atleta rionegrina Juliana Figueroa inicia una de las etapas más importantes de su carrera deportiva.

Como representante de la Asociación Civil de Musculación & Fitness de Río Negro (ASODERMU), la deportista llevará los colores de la provincia a lo más alto en la exigente categoría Body Fitness.

El calendario de competencias se presenta cargado de adrenalina y máxima exigencia para la atleta rionegrina:

5 y 6 de septiembre: Presentación oficial en el Campeonato Nacional en Rosario , donde medirá fuerzas contra las mejores exponentes del país.

Pre-Selectivo Nacional: En la misma cita buscará su pasaje para integrar la prestigiosa delegación argentina FAM/IFBB Internacional .

17 al 20 de septiembre: De conseguir la clasificación, representará a la Argentina en el 51° Campeonato Sudamericano de Fisicoculturismo IFBB, que se llevará a cabo en la ciudad de Buenos Aires. Camino a este enorme desafío, Juliana no quiso dejar pasar la oportunidad de expresar su profundo agradecimiento a todos quienes la apoyaron en este desafío.