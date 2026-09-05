La UNRN ofrecerá controles odontológicos gratuitos para embarazadas: cuándo y dónde serán

Los controles serán gratuitos y estarán a cargo de estudiantes y docentes de Odontología, con participación de profesionales de distintas áreas de salud.

La Universidad Nacional de Río Negro ( UNRN ) pone en marcha una propuesta de atención odontológica gratuita destinada a mujeres embarazadas del Alto Valle , con controles preventivos y seguimiento interdisciplinario durante distintas etapas de la gestación.

La iniciativa será impulsada por la carrera de Odontología de la UNRN Sede Alto Valle-Valle Medio, en el marco de las prácticas de campo correspondientes a la extensión curricular de grado de la asignatura Práctica Social Curricular VI.

El programa comenzará el miércoles 9 de septiembre y se extenderá hasta el 4 de noviembre . Los controles se realizarán de 8.30 a 12, con atención distribuida entre el Servicio de Odontología del Hospital Francisco López Lima y el CAPS de Chacra Monte.

La propuesta apunta a fortalecer la prevención y promoción de la salud del binomio materno-infantil. Para ello, estudiantes de la carrera participarán de experiencias prácticas junto a docentes y profesionales del sistema sanitario.

Durante las jornadas, los estudiantes realizarán rotaciones hospitalarias que incluirán los servicios de Odontología, Pediatría, Obstetricia y Neonatología. De esta manera, la formación universitaria incorporará una mirada integral sobre la atención durante el embarazo.

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Controles odontológicos gratuitos para embarazadas

El objetivo central será facilitar el acceso a controles de salud bucal durante la gestación y detectar de manera temprana posibles afecciones. La atención estará orientada especialmente a prevenir enfermedades infecciosas y promover hábitos saludables.

Desde la propuesta universitaria remarcaron la importancia de diagnosticar y tratar oportunamente las infecciones presentes en la cavidad bucal durante el embarazo. El cuidado odontológico contribuye tanto al bienestar de la persona gestante como al desarrollo del embarazo.

Además, el abordaje preventivo busca reducir las posibilidades de transmisión de microorganismos de la madre al bebé después del nacimiento. Para ello, se brindará asesoramiento sobre higiene bucal, alimentación y cuidados que deberán sostenerse desde los primeros meses de vida.

La atención también permitirá trabajar sobre la prevención de la caries de la infancia temprana. Las recomendaciones realizadas durante el embarazo pueden contribuir a disminuir factores de riesgo antes incluso de que aparezcan las primeras piezas dentarias.

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Cuándo y dónde serán los controles

Las actividades se desarrollarán los miércoles de 8.30 a 12 durante ocho jornadas distribuidas entre septiembre, octubre y noviembre. La atención tendrá lugar en dos espacios sanitarios, con rotaciones organizadas por docentes de la carrera.

El cronograma comenzará el miércoles 9 de septiembre y continuará los días 16, 23 y 30. En octubre, las jornadas estarán previstas para el 14, 21 y 28, mientras que el cierre será el miércoles 4 de noviembre.

Los controles se realizarán en el Servicio de Odontología del Hospital Francisco López Lima y en el Centro de Atención Primaria de la Salud de Chacra Monte. La modalidad permitirá acercar la propuesta a distintos espacios de atención.

La participación de estudiantes forma parte de una estrategia de extensión curricular que combina la formación profesional con el trabajo directo en territorio. La experiencia permitirá fortalecer conocimientos vinculados con la atención odontológica de personas gestantes.

Salud bucal durante todo el embarazo

Uno de los aspectos destacados por la iniciativa es que los controles odontológicos pueden realizarse durante todo el embarazo. La recomendación es comenzar idealmente durante el primer trimestre y mantener controles durante el segundo y tercero.

En aquellos casos donde se trate de embarazos considerados de alto riesgo, la atención deberá desarrollarse mediante un seguimiento interdisciplinario. En ese contexto, el área de Odontología trabajará articuladamente con los profesionales de Obstetricia.

La propuesta también busca despejar dudas frecuentes que suelen aparecer durante el embarazo. Entre ellas se encuentra la preocupación por la utilización de anestesia local o la necesidad de realizar estudios radiográficos durante una consulta odontológica.

Según la información difundida por la iniciativa, la anestesia local puede utilizarse de manera segura durante el embarazo. Las radiografías dentales también pueden realizarse cuando resultan necesarias, utilizando la correspondiente protección radiológica y dosis mínimas de radiación.

Otro de los mitos que se busca desmentir es la idea de que cada embarazo implica necesariamente la pérdida de un diente. Los cambios hormonales pueden modificar la respuesta de las encías, pero con cuidados adecuados no deberían producirse mayores complicaciones.

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Por qué pueden sangrar las encías durante la gestación

El sangrado de las encías constituye una situación frecuente durante el embarazo y está relacionada, entre otros factores, con el aumento de hormonas como los estrógenos y la progesterona.

Estos cambios hormonales pueden generar una mayor respuesta inflamatoria en la cavidad bucal. Cuando además existe una higiene insuficiente, aumenta la posibilidad de inflamación y sangrado de las encías durante la gestación.

La condición puede ser reversible mediante modificaciones en las pautas de higiene, el correcto cepillado y una alimentación saludable. Por eso, los controles odontológicos cumplen un papel preventivo y permiten intervenir antes de que aparezcan complicaciones.

Con esta propuesta, la UNRN buscará reforzar el vínculo entre la formación universitaria y el sistema público de salud. La atención gratuita permitirá que mujeres embarazadas accedan a controles, asesoramiento y prevención, mientras estudiantes avanzan en su experiencia profesional.